《夜空下的戀人》女主角顏值被嘲「醫美過度」零濾鏡樣貌嚇窒人

有關注影視作品幕後製作的大家，相信都知道要製作一部精美滿意的作品所花心思與金錢都是不易的，而日前就有一部網路甜寵劇《夜空下的戀人》僅開拍五天就官宣煞科，而且這部劇的開鏡儀式的視頻曝光後，更引起了網友們的熱議。



據悉，《夜空下的戀人》故事講述的是男主角身為小職工，為了幫女上司解決危機，而決定借她自己的原本打算買婚房用的50萬。可是把錢借出去後自己因為無法支付首期，最終慘遭女友提分手。後來，女上司在幫助男主重新恢復信心期間兩人互相暗生情愫…

雖然這部陸劇僅開拍五天就宣佈煞科已經讓網友十分無語，可更引起大家關注的是女主角的顏值。從開鏡視頻截圖可見，女主角金美娜的眼睛嚴重下垂，連鼻子、下巴和臉頰都有嚴重且極度不自然的醫美痕跡，尤其額上的兩條粗壯眉毛更遭網友直呼「辣眼睛」。

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同時，網友還瘋傳著一張疑似來自官方的女主角與第二女主角合照截圖，文案大讚兩位女演員太美是「神仙顏值」也遭到網友嘲諷，畢竟該劇劇組的審美似乎和外界有著一定差距啊。

而事實上，金美娜也是一名非常喜歡在網上分享日常的時尚博主，不少她身穿性感精緻禮服的照片都能很好地展現出她的玲瓏身材，可在這些「美照」中金美娜臉部的濾鏡卻像是開到了極致，與《夜空下的戀人》開機視頻中的她判若兩人。

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