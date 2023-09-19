雲之羽｜20大劇情伏筆解釋　虞書欣「雲為衫」真實身份竟然是…？

近期熱度最高的陸劇非《雲之羽》莫屬，郭敬明化名「顧曉聲」首部親自執導的長篇電視劇大作，虞書欣、張凌赫領銜主演，總共24集，9月2日開播起不斷更新。



以電影高規格製作，以江湖無峰與宮門相對而立為背景，整部劇就是「大型狼人殺」，劇情撲朔迷離，點開後就停不下來，而且分分鐘都是謎團，小編特別整理「陸劇《雲之羽》20大劇情伏筆解釋」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋1. 雲為衫的隱藏實力？

「你這麼聰明怎麼只是魑？」雲為衫不只是「魑」階，在無峰地位應該屬於「高階」，但可能出於某種原因降低自己的身份，進入宮家也在扮豬吃老虎，隱藏實力，或許她的目的不是自由，也不是殺執刃，而是要拿到無量流火！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋2. 雲為衫是寒鴉？

雲為衫有一幕「喝完茶倒扣杯子」的場面，妞妞們有注意到這是寒鴉系統中寒鴉肆和寒鴉柒的習慣動作，由此更加肯定雲為衫身份不單純，莫非她是寒鴉！？

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋3. 雲為衫的階級？

「鴉雀成群，孤鷹在天！」雲為衫出場時有特別帶到她的「孤鷹」耳飾，再加上執行任務前，她喝完蟲卵才真正成為魑魅魍魎，她可能是比魑魅魍魎更高階的存在！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋4. 上官淺和鄭南衣要保護誰？

無峰送進三個人當新娘，分別為雲為衫、上官淺、鄭南衣，寒鴉柒對鄭南衣說過：「要請你保護一個人」，鏡頭隨之轉到上官淺和鄭南衣擦身對視，用低階保護高階，有可能上官淺和鄭南衣都是為了保護雲為衫，而且上官淺多次提點且幫雲為衫打掩護！

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陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋5. 雲為衫是雙胞胎？

第一集「真正雲為衫」聲音跟「無峰雲為衫」一模一樣，都是虞書欣聲音，再加上寒鴉肆一再跟她強調「要咬死自己的身份就是雲為衫」，或許雲為衫真的是雲為衫，兩人是雙胞胎！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋6. 雲為衫和雲雀是姐妹？

寒鴉肆培養雲為衫和雲雀，在人物關係圖中兩人的「姐妹？」打上問號，應該沒有血緣關係，純粹只是互相扶持，而且雲雀脖子上的項鍊，換成雲為衫戴，雲雀是死是活？

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋7. 茗霧姬夫人是無名？

宮子羽姨娘「茗霧姬夫人」，目睹執刃和少主死亡，可能就是直接或間接殺死老執刃和少主的真兇，許多人說她就是20年前無峰傳說有去無回的「無名」，她的名字反過來是「姬霧茗＝姬無名」！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋8. 蘭夫人的真實身份？

「蘭夫人」宮子羽母親，嫁入宮家之前已經有心上人，最後鬱鬱而終，有網友也推測她可能也是無峰細作！

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陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋9. 宮子羽是宮家血脈嗎？

宮子羽因為父親和哥哥的死亡，以缺席繼承的身份成為新任執刃，最讓角徵兄弟質疑的就是他的身世，宮子羽很可能不是宮家血脈，但卻與「宮氏一族」脫不了關係！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋10. 殺死執刃和少主的真兇？

老執刃和少主一夜之間被殺害，沒人知道當晚的真相，目前可知是長年服用百毒不侵的「百草萃」出問題，是宮家自己的毒，難道是霧姬夫人下毒？還是混入宮門的細作鄭南衣？又或者另有他人？

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋11. 宮喚羽假死？

根據姨娘所說，老執刃和少主被殺害的那晚出現三個打鬥的影子，一說是其實「宮喚羽假死」，根本還活著！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋12. 金繁是紅玉？

金繁表面上看似為低階綠玉侍衛，但實際是高階紅玉，因為他請得動後山月公子，還知道三關試煉的內幕，最後可能會為了宮子羽而死，因為紅玉代表鮮血染玉！

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陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋13. 無風宮＝無峰？

四大長老分別風宮、花宮、雪宮、月宮，但卻只出現三位長老，四宮「無風」諧音就是「無峰」，而且當雲為衫和金繁分高下時，使用清風派武功，是清風派後人，所以是無峰隸屬清風派，還是清風派歸順無峰？

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋14. 雲為衫的名字？

雲家等於清風派，雲和風相輔相成，風會把雲吹散，無風的時候就有可能有雲，所以在海報上可見許多地方隱藏「雲層」，無峰就是無風，衍伸為沒有風才有雲，而且雲為衫字的拆解也可以是「雲為做衣衫」！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋15. 宮子羽有無量流火？

宮子羽從小體寒畏冷，宮門的秘密就是「無量流火」，也是無峰所想要得到的，從預告中可見無量流火疑似就在「宮子羽體內」，背後的秘文刺青可能就是啟動關鍵！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋16. 宮紫商深不可測？

宮氏大小姐「宮紫商」，喜歡金繁，商宮擅長鑄造兵刃，別看宮紫商是個女孩之身，平常還說說笑笑，喜歡調戲金繁，但雲為衫曾說過不要小看她，就連宮遠徵都要喊聲「姊姊」，宮紫商深不可測！

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陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋17. 宮尚角並非反派？

「宮尚角」威望不比少主低的，是宮門年輕一代當中武力和謀略最強之人，過三關試煉，也曾是執刃候選人之一，他其實並不是反派，是個「家族至上」的單純人！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋18. 寒鴉肆是宮門細作？

既然宮門都有無峰細作，無峰肯定也有宮門細作，網友猜測「寒鴉肆」就是老執刃深埋在無峰的人！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋19. 紫衣女是無名？

宮門內最有名的紈絝子弟宮子羽，長大之後整日飲酒作樂，「紫衣歌女」很有可能就是細作，所有中半月之蠅毒的無峰，解藥都是她給的！

陸劇《雲之羽》劇情伏筆解釋20. 最終大BOSS是誰？

虞書欣在評論中寫到「身為無峰的本人感覺愧對於這個身份」，是細作無峰，還是意有所指就是「無峰本人」呢？又或者雲家就是最終大BOSS！

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以上就是「陸劇《雲之羽》20大劇情伏筆解釋」，總共24集，9月2日起「愛奇藝」播出，VIP會員週六至週五19:00更新1集，非會員週六至週一更新1集！

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