那年盛夏｜Billy Choi呼籲陳健朗拍電影版　揭TomFatKi解散後部署

《未來音樂選TONE Music Awards 2023》記招今日舉行，近日有份演出ViuTV熱播劇集《那年盛夏我們綻放如花》的Rapper Billy Choi（蔡承恩）都憑住新歌《Sorry呢度係香港》入圍，並接受訪問。



Billy新歌《Sorry呢度係香港》反應很好，亦隨著《那年盛夏我們綻放如花》熱播而變得更入屋！（葉志明攝）

劇集獲觀眾封為「神劇」，他表示「唔夠膽敢講」，但身邊家人、朋友都很喜歡看，他從第一集開始已不停被問誰是「Admin」，但自己堅持封口，所以完全冇流出。今次一班新演員演技獲得好評，講到是否信心大增想繼續拍劇，Billy指自己有機會再演這些「本色演出」的角色，今次經驗是娛樂大於工作，但如果角色太有挑戰性他就怕未必能勝任，而自己最主要都是想Rap。

Billy（右一）在《那年盛夏我們綻放如花》飾演「四大好人」之一的Billy，他日後都希望再拍劇。（Instagram：dun_lamb）

至於劇集播出後工作有否增多，他說沒有，但反而拍劇、學戲時多了很多創作靈感，情歌《演技》以及他和邱彥筒（Marf@COLLAR）的新歌《分心》都是那段期間創作。講到《Sorry呢度係香港》以及《分心》都很快被推上了YouTube熱門，Billy相信同劇集播出後變「入屋」有多少關係，自己也刻意在劇集播出前後出歌及爭取曝光，計劃順利。

Billy與「楊悅盈」Marf剛推出新歌《分心》。（Instagram：billy._.choi）

不少觀眾希望《那年盛夏我們綻放如花》拍電影版，Billy表示：「我成日都叫陳健朗原班人馬搵我哋拍電影版，同啲同學話不如你哋自己有寫稿、寫劇嘅話，我哋自己搵個YouTube Channel拍咗佢出嚟， 10零分鐘都好正。（成數大唔大？）呢個真係未知，佢都好唔Firm，始終啱啱先完咗大結局，好多人可能等出晒先睇，大家睇晒知道個成果係點，就好快知道有冇續集。」他更公開呼籲陳健朗和ViuTV拍《那》續集和電影版！

Billy公開呼籲陳健朗和ViuTV拍《那年盛夏我們綻放如花》續集和電影版！（葉志明攝）

Billy的好兄弟TomFatKi（光頭幫，簡稱TFK）近日解散，肥仔率先宣布退團、指控福正女友監控團隊，並與福正鬧翻，福正其後更自爆團隊召妓等醜聞。Billy都有關心他們，最主要是心靈扶持，又說：「佢哋啱啱解散，我哋下一步應該點樣、應唔應該繼續，我哋都仲諗緊，但係好大機會我同肥仔、阿奇繼續玩落去，因為我哋學識咗，冇一世嘅朋友，冇一世嘅敵人，見到條路咁樣都要繼續行落去，呢啲就係朋友同兄弟嘅分別。」他指繼續玩落去都可能會有人離開，自己不確定，但希望盡力娛樂大家。被問對於TFK多年兄弟鬧翻擘面會否感到可惜，Billy說：「唔多唔少都有少少可惜，希望之後條路行得好啲。」

Billy表示自己將會繼續與TomFatKi的肥仔、阿奇合作行落去。（葉志明攝）