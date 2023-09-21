何妤玟46歲拍熟女寫真　唔係純粹賣性感：不同年紀有不同的美麗

這不科學！何妤玟拍了寫真年曆，生了2個女兒的她，腹部練出川字線，完全看不出今年46歲模樣。她笑說，今年是她恢單第3年，前兩年都忙著心理層面的修復，後來開始跳舞、普拉提，外加瑜伽，「我年輕時沒有馬甲線，現在慢慢練出來了」。



何妤玟1993年念台灣政大時以學生歌手身分出道，沒想到轉眼今年邁入第30年，她突然有了想法，想拍寫真年曆紀錄這美好時刻。她笑說，女人在20多歲時模樣都差不多，到了30至40歲，就得靠鍛練留住美好，「我的心修復了，外在也變成我喜歡的樣子」，她的訓練強度不小，每周2天有氧舞蹈、1天普拉提、，再加上她的專長瑜伽，「核心練出來了，意外沒有小腹」。

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她說，想拍年曆，除了紀念出道30周年，也想告訴每個女人，一生中都會遇到幾次低潮，但每個人都可以找到振作、解決的方式，「不同的年紀有不同的美麗，到了中年也是，我30年不變的是我的大長腿，也是我最驕傲的地方，許多看到我照片的人，直說腹部漂亮，完全沒有妊娠紋，我拍了許多組照片，把這個年紀的熟女風展現出來，還特別做了滿客禮，就是復古的機車擋泥板，讓大家耳目一新。」

24年前，她和王少偉、孫協志、王仁甫合作《少年兵團》，當時真的年少，玩遊戲、過關都不會累，如今歲月更迭，她和白雲、梁赫群一起主持新節目《戀愛上線中》，看到參與的年輕男女，都是當年在《少年兵團》裡自己的年紀，而她玩個水槍、噴個水都會感到疲累，笑說，「以前的我求勝心強，現在工作時心態已大不同，有一種隨緣、開心和大家相聚的自若」。

這麼多寫真照中，最裸露的是哪一張？她說是全裸捧花的那組，「但買我的年曆，裡面還有許多隱藏的照片，加上我的文字，希望陪大家一起到2024」。

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