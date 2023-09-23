美女健身教練日本爆紅！靠重訓練出「完美曲線」網民想一對一上堂

近年因健康意識的提升，許多人都盡可能在每日繁忙時刻，安插調養身體的運動時段以讓自己從工作中抽離，達到身心靈平衡。不過因由天生惰性的關係，時間一長稍不留神就會突然荒廢，但倘若有一位充滿魅力的健身教練陪練的話，你還會有「等等在運動」之類的藉口嗎？



不靠濾鏡偽裝的真實感，健身教練Akiko在網路爆紅

近日一位名為「Akiko」的女性健身教練在網路爆紅，據了解她因為參加日本健身比賽「Best Body Japan」獲得獎項，再加上平常不靠濾鏡偽裝的真實感，而開始在業界漸漸有名氣。

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從其個人社群平台確實可以理解到逐漸有人氣的原因，因為Akiko強調的是「自然美」偏向呈現完整的健康體態，比起其他人頻繁曬辣照，顯得格外真實許多。當然，若從男性視角來看，不做作的氛圍固然是一點，主要還是那精緻小巧的臉蛋和自律的身材管理，才是讓大家欲罷不能的真正關鍵並共同說道：「姿勢看起來完美專業，好想一對一了解她的健身概念。」

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