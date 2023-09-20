日本女偶像5歲萌照瘋傳　獲讚「千年一遇天使」：感謝你被生下來

俗話說「女大十八變」，但也有不少女孩子自小就天生麗質，讓人不禁感嘆父母的強大基因。



日前，日本一名偶像曬出5歲時的童年萌照，照片一曝光立刻掀起轟動，網友看到照片後紛紛驚嘆「天使真的存在」、「從5歲開始就是天使啊」。

也有人拿現在的照片做對比，點出「1特點」直呼驚為天人。

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今年15歲的若葉諾雅（音譯，若葉のあ）於本月12日宣布加入日本偶像團體「iLiFE!」，不僅作為團內的綠色擔當，更是隊裡年紀最小的團員。

14日，諾雅在社群平台X（原名為推特）分享媽媽傳來的童年照，她在貼文寫道，「這是諾雅大概5歲時拍的照片！這樣看來，我是不是長大了呢」。

照片曝光立刻引發熱議，許多人都被諾雅稚嫩可愛的模樣圈粉，「以5歲而言，這孩子太強大了吧？」、「這是千年一遇的奇才」。

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更有人被小諾雅圈粉，不僅將她封為「天使」，還留言瘋狂大讚，「是降落在地球的天使啊」、「天使真的存在」、「這就是天使不是嗎？」、「從小開始就是天使，感謝妳被生下來」。

也有人拿出諾雅現在的照片做對比，直呼可愛程度不相上下，完全沒有長歪，依舊是位甜美、清純的美少女，「不管是以前還是現在都太可愛了」、「就算長大了，還是很可愛的模樣啊」。

網友們也大讚父母的基因強大，「最強的DNA，真的太想要了」、「從小就有這麼好看的臉，好想看看爸爸媽媽的臉」、「如果我是父母的話，會擔心孩子被綁架的」。

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