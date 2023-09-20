台灣啦啦隊女神27歲藍藍IG洩床照　著性感泳裝對鏡頭嘟嘴賣萌

台灣啦啦隊「樂天女孩」隊長「籃籃」以甜美可愛的風格受到粉絲歡迎， Instagram 擁有近40萬名粉絲，人氣相當火熱，最近她在IG上分享自己在酒店拍攝的迷你寫真，只見她穿著小露性感的泳裝在酒店床上美拍，充滿活力的亮麗身影相當俏皮可愛。



樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」（ Rakuten Girls ）隊長「籃籃」（籃靖玟）外型甜美可愛，個性開朗活潑，在《綜藝大集合》、《小明星大跟班》的表現也相當亮眼，最近才剛從香港回台的她，出遊時遇上下雨，索性在房間裡拍攝一系列迷你寫真，特別與大家分享。

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「籃籃」穿著粉藕色綁脖式貼身泳裝，在拍攝的瞬間在酒店床上跳躍，鏡頭捕捉到她的燦爛笑臉，還有前凸後翹的好身材，一雙白皙的美腿筆直修長，細緻的鎖骨線條同樣迷人，窈窕勻稱的曲線令人心動。

另一張寫真是「籃籃」側身照，纖細的側腰和腹肌線條令人驚豔，S 型的身材曲現在鏡頭下全都露，「籃籃」雙手叉腰露出蜜桃臀，可愛迷人的身影獲得許多粉絲的讚聲，但閨蜜筠熹卻忍不住吐槽：「重點是誰拍的？」，讓「籃籃」急著澄清：「是定時自拍」。

「籃籃」私房迷你寫真讓閨蜜琳妲（林羿禎）忍不住跳出來說：「我真的要送你內褲！」，惹得她大笑表示：「真的很好穿我要買！」，這系列美照也讓粉絲們稱讚：「籃籃是男生夢寐以求的女生好正好可愛好美哦」、「可愛又可以性感🫣太令人著迷」、「籃籃女神自拍寫真，真美真可愛！」。

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