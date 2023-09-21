王陽明回應與蔡詩芸婚變傳聞「答法超曖昧」：心理健康很重要…

王陽明、蔡詩芸被譽為演藝圈的模範夫妻，近期卻屢傳婚變，蔡詩芸前天出席活動，提到愛情近況表示無法說太多，「幸福是自己給的，大家都很值得擁有自己的幸福」，昨（20）日出席手錶活動，提到確實有看到蔡詩芸出席活動的新聞，也語重心長隔空回應：「每個人都要愛自己，這樣自己開心才能讓別人開心。」這次再度出席名錶活動，他提到上次發影片表示與AP錶鬧翻，則說現在已經沒有AP錶了，「跟AP沒有緣分了，其他就不多說」。



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不過王陽明看起來心情明顯不錯，但提到感情部分，依舊表示這是私領域，「我還是想說，這是我們兩個人私人的事情，沒什麼多說的，我知道大家都很關心我們！想知道私底下的狀況，但其實這個世界上還有很多更重要的事情」，而後被問到幸福的定義，他笑說：「我覺得每個人都要愛自己，要了解自己，因為自己開心才能讓別人開心，還有心理健康也是很重要的事，大家都要幸福。」

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至於中秋節即將到來，一家人是否一起過節？王陽明首先訝異問：「中秋節什麼時候？」得知中秋節是隔周，思考後回答：「我還不知道，可能有工作，我們目前都還在拍沈船紀錄片！」隨後更驚喜表示「有重要事情要宣布！」原來是要宣傳自己12月9日的活動，也希望大家可以多多關注他的事業動向。

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