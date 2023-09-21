朴敘俊韓韶禧《京城怪物2》驚傳「劇組人員身亡」Netflix急回應
撰文：TVBS新聞網
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由韓國人氣男神女神朴敘俊、韓韶禧搭檔主演的Netflix韓劇《京城怪物》，目前正在拍攝第2季，怎料驚傳劇組一名工作人員在拍攝期間身亡，目前警方正申請進行屍檢釐清死因，Netflix也發聲了。
據韓媒報導，正在拍攝第2季《京城怪物》的一名道具組工作人員近日身亡，目前確切死因未知，警方已委託國立科學調查研究所進行屍檢以釐清死因。對此，Netflix表示非常遺憾，向死者家屬表達最深切的哀悼之意，並強調目前和製作公司為了一起掌握確切情況，正進行密切溝通。
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預計今年12月上線的《京城怪物》，為Netflix原創驚悚劇集，演員除了朴敘俊、韓韶禧以外，還包括秀賢、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋等多位實力派演員。故事背景為1945年春天，一對年輕男女在時代中努力求生，對抗因人類貪欲而誕生的怪物的故事，第一季已於2022年10月拍攝完畢，目前正在拍攝第2季。
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