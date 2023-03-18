美國票選2023年最美韓劇女演員TOP 5　BLACKPINK Jisoo排第幾？

韓國演藝圈可以說是美女如雲，不論是古裝、時裝總能撐起自身獨特的氣質，而在眾多的女星中大家是否好奇哪幾位的人氣最高，並憑藉自身獨特的氣質迷到了觀眾呢？



近期美國投票網站「King Choice」就舉辦了「2023最美韓劇女演員」的票選，其中有著「第二眼美女」的金高銀則拿下第九名的寶座，「演藝歌三棲」的IU則拿下第八名，第七名則是「韓國三金」的金裕貞、第六名由外型美、演技超好的韓孝周拿下，光是後面名次就個個大有來頭，相信大家已經等不及小編揭開TOP 5的人選啦！趕緊跟著看下去吧！

【圖輯】點圖放大看「2023年最美韓劇女演員TOP 5」👇👇👇

+ 19

TOP 5：秀智

美女排行榜中的常勝軍秀智，過去曾是女團MISSA的成員之一，剛出道前期因為有點嬰兒肥的身材遭受到不少的批評，但秀智憑藉堅強的意志力減肥成功！每次回歸都帶給粉絲驚豔外，顏值更是越發突出，漸漸散發出小女人的風彩，清純自然的美貌可以說是人見人愛，後續也因出演了電影《初戀築跡101》因純淨的氣質而爆紅，並被網友們稱為是「國民初戀」，而近幾年以演員活動為主的她，去年更憑藉電視劇《安娜》中的李由美一角，將角色的愛慕虛榮、天生傲骨的模樣詮釋出色外，也因秀智展現出與以往完全不同的反轉演技，讓大眾為之驚艷，獲得了觀眾、網友們的稱讚，而後續秀智也將帶新電視劇《我的女神室友斗娜》回歸，屆時各位可千萬記得收看！

【相關圖輯】美國票選2022最美K-POP偶像 周子瑜Lisa僅排第7第8 冠軍估唔到（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

TOP 4：金智媛

耐看型美女金智媛，相信大家認識她的都戲劇是從《繼承者們》、《太陽的後裔》開始，在《繼承者們》中她是孤傲的大小姐，但在《太陽的後裔》中卻是癡情、可愛的軍醫官，多變的戲路加上有記憶點的演技，很快成為大眾關注的焦點，也因該劇的爆紅讓她成功從配角上升成為主演，而首部主演的電視劇《三流之路》更是在一播出就受到大眾的喜愛，勇於追求夢想的勵志愛情故事引發觀眾共鳴外，劇中金智媛所飾演的崔愛羅一角，古靈精怪、活潑開朗的個性更是惹人憐愛，而近期也因在《我的出走日記》中突破性的演技獲得了觀眾們的滿堂彩，每部戲劇都帶給觀眾不同的形象令人為之驚艷，不論是顏值、演技都兼備的演員真的很難讓人不愛！而今年金智媛也將出演新劇《眼淚女王》，將搭檔男神金秀賢共同主演，俊男美女的演技派組合，相信播出後定會掀起一波追劇熱潮！

【相關圖輯】日本網民票選20代韓國人氣女演員TOP 8！IU僅排第3輸畀呢兩位女神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

TOP 3：金所泫

童星出身的金所泫，出道至今已長達16的她，累積了不少知名作品如《Who Are You－學校2015》、《喜歡的話請響鈴》、《月升之江》等，都是金所泫演藝生涯中的知名作品，其中屬《擁抱太陽的月亮》最為經典，當時年僅13歲的金所泫，卻展現出了過人的演技，雖飾演角色是第二女主角的少年時期，但卻令觀眾們留下深刻的映象，也憑藉此劇拿下當年MBC演技大賞中的童星獎，演技備受業界及觀眾肯定，而一直努力耕耘演藝事業的她，近期也藉電視劇《月升之江》中成熟穩重的演技，入圍百想藝術大獎「女子最優秀演技賞」，成為百想史上最年輕的視后入圍者，不僅創下韓國影史上的新紀錄，也讓人看見她從童星逐漸轉變為成熟演員的過程，而睽違近一年金所泫有望在今年帶全新電視劇《無用的謊言》、《是偶然嗎》回歸小螢幕，屆時各位可要記得死受放送唷！

【相關圖輯】朴春因藥物副作用暴肥！5大女星忽瘦忽胖 定延患恐慌症身材脹爆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

TOP 2：蔡秀彬

長想甜美、可人的蔡秀彬同時也是狗狗相女星代表之一，不論是外型或是個性都相當討喜很有觀眾緣，而2014年通過電影《外賣》正式出道的她，同年也出演電視劇《Drama Festival−怨女日記》，當時身為新人演員的蔡秀彬出眾的演技很快就受到業界關注，發展也越發多元除了出演戲劇外，甚至曾參演許多話劇、舞台劇的演出，累積了不少經驗，2016年更因出演了爆紅韓劇《雲畫的月光》並在劇中飾演世子嬪「趙霞妍」，性格冷靜高傲、面對愛情自信從容的模樣，令人映象深刻外，奪目的演技、出眾的古裝扮相無一不受觀眾們好評，人氣也跟著水漲船高，後續所出演的作品如：《狐狸新娘星》、《酸酸甜甜愛上你》、《我們的新紮學堂》等也都受到了大家的歡迎，雖近期尚未有接演新劇的消息，但相信很快會再度回歸螢幕的！

【相關圖輯】2023年韓國大勢新星逐個數「IU最新的男人」李鍾元同文相敏爭上位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

TOP 1：Jisoo

2021年憑藉電視劇《雪降花》以演員身分出道的BLACKPINK成員Jisoo，清秀亮麗的外貌、搭配上閃閃發亮的的大眼，自出道前就備受關注外，出道後更時常因為神仙般的美貌而登上網路熱搜，就連閱人無數的韓國主持人全炫茂都在綜藝節目《TMI NEWS》中，公開讚揚過Jisoo的美貌道：「見到本人的時候真的倒抽一口氣，嚇了一跳」，可見Jisoo的長相相當出眾外，私下有點古靈精怪的她，可愛開朗的個性更是吸引了一大票粉絲外，同時也是BLACKPINK成員們的定心丸，身為團內大姊的她，不僅相當愛護身邊的妹妹，也會細心照顧每個團員，還因此在粉絲間有著「人間四月天」的稱號就像春天般怡人，性格溫暖加上自帶仙氣的美貌，能拿下本榜第一絕對是實至名歸！

延伸閱讀：

《黑暗榮耀》火辣空姐驚天一脫嚇壞全球影迷！片尾疑洩「 18 禁背後秘密」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】