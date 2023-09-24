「WATERBOMB女神」權恩妃性感裝惹爭議　網民批太暴露兼物化女性

在今年「WATERBOMB音樂節」上帶來性感濕身秀的Solo女歌手權恩妃，在當時憑著性感造型以及賣力演出被粉絲封為「WATERBOMB女神」。本月20日權恩妃受邀到警察大學進行表演，不過她當時的舞台服裝卻在這幾天在網上引起熱議，部分網友認為服裝過於暴露，甚至還發起Hashtag希望她能換造型師，引起兩派網友論戰。



「WATERBOMB女神」權恩妃日前受邀到警察大學進行表演，她在當天帶來〈Underwater〉和〈The Flash〉兩首歌曲，而事後有爭議的服裝則是她穿的格紋短版抹胸上衣，下身搭配黑色褲裙與Mary Jane鞋，權恩妃還在腰間別上警察娃娃吊飾，一頭烏黑長髮披在身後，一舉一動流露風情萬種。

【圖輯】點圖放大看更多權恩妃IG靚相👇👇👇

+ 25

表演畫面公開後，有部分網友認為這樣的服裝加上舞台表演過於煽情、尺度太大，他們在SNS上發文向權恩妃的經紀公司抗議，指出這樣的穿著不得體，過於暴露且物化女性，還發起Hashtag要求換掉權恩妃的造型師。

另一部分網友則認為偶像藝人的舞台服裝本來就是這種風格，指控太煽情根本小題大作，並稱讚權恩妃駕馭得非常好，一點也不色情。事實上，這也不是第一次女偶像的舞台表演在網上引起爭議，前陣子MAMAMOO成員華莎在舞台上做出摸下體的動作也遭到家長投訴，也因為批評太激烈讓她在美國演出後下了舞台大哭，之後在接到PSY製作的〈I Love My Body〉後才平復心情。

【相關圖輯】華莎跳舞摸私處涉淫亂罪 事後演出繼續踩界 著白胸圍濕身賣性感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

別哭！林宥嘉3.3萬張票賣光光 最後搶購時間出爐

獨／結婚5年終於辦婚禮！ 張震嶽席開90桌宴客

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】