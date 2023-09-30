減肥｜林襄連食7日生菜晒瘦身成果 腹肌照引網民羨慕：線條完美
撰文：TVBS新聞網
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台灣啦啦隊「樂天女孩」（Rakuten Girls）成員林襄擁有火辣的身材和精緻的五官圈粉無數，最近傳出新戀情的她，後續的一舉一動都備受關注。早前林襄就在社群平台「Threads」上曬出了自己「吃一個禮拜生菜」的照片，還貼出零修圖的超狂腹肌照，貼文一PO出，引來網友的暴動。
林襄在社群平台「Threads」上曬出生菜、肉片、水煮蛋、粟米及水果的食物照，並表示「吃了一個禮拜的生菜，肚子平到不行，每天起床都大便」。另一張照片更是不得了，只見她將灰色上衣往上掀起，露出零修圖的腹肌照，兩條馬甲線加上纖細的腰身一覽無遺，畫面相當的性感。
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看了林襄PO文，不少網友紛紛留言表示，「好正的身材，羨慕」、「太誇張了啦」、「很瘦」、「襄襄好香」、「線條完美」、「好健康，不過該吃還是得吃喔！」
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