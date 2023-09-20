台灣美女學霸放棄台大電機系　寧入香港大學讀這科：月薪高過醫生

不少台灣學生擠破頭就是為了進入台灣大學（台大），其中「電機系」更是理工科系的前幾志願。



對此，學霸YouTuber「Kelly」就透露，當年姊姊Minnie同時錄取台灣大學電機系與香港大學精算系，但最終姊姊卻放棄台大電機，選擇朝成為一名精算師的方向努力。

雖然必須面對一連串考試，但精算師不僅是全台平均收入前三高的職業，薪資甚至比醫生還高。

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Kelly近日邀請姊姊Minnie上頻道分享科系選擇的經驗，Minnie指出，許多高中生在選擇科系時都會感到很迷茫，她建議可以以自己較有興趣的方向去研究，也可以從線上課程或是其他人的就業心得來了解，總之一定要先從「接觸」開始。

以她自己為例，高中時她因為對數學有興趣，才會選擇與「數學統計」相關性較高的精算系。

Minnie透露，當年自己同時錄取台灣大學電機系與香港大學精算系，因為2間都是很不錯的學校，因此就會以科系為主要考量，但若2間學校排名有差距，她可能就會做出不一樣的選擇。

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Kelly則分享，自己過去在美國讀大學，會以選校為優先，因為在美國「轉系」相對容易，因此她會希望能先進一個比較好的學校，再來轉系或雙主修。

Kelly也在影片中分享精算師的薪資水平，根據台灣勞動部5月31日發布的「職業類別薪資調查」的相關數據，在台灣薪資排行前3的職業，分別是航空駕駛員、精算師以及醫生，其中排行第二的精算師。

從2021年8月至2022年7月為止，台灣共有48人，7月的經常性薪資為18萬1921元台幣，過去一年的年薪平均則是325萬元台幣，新鮮人的月薪則可以接近到5萬台幣左右，「起薪算是蠻不錯的」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】