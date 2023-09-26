蔣雅文41歲近照零老態氣質更勝從前　網民驚歎：18歲同依家冇分別

蔣雅文（Mandy）雖然很早已退出幕前，但她移居台灣生活後，仍然穩站不少人心目中「文青女神」的位置，在網上保持住高人氣。近日是她的41歲生日，她大曬自拍照，竟然如21歲少女般，外表完全唔識老，顏值更勝出道時！



Mandy 02年與鄭希怡（Yumiko）、劉思惠（Maggie）以「3T」組合形式出道，推出過一張大碟，當時她已憑清純形象奪得不少男粉絲歡心；但更令觀眾深刻的，是Mandy曾與李逸朗在05年左右組成「Don & Mandy」以情侶檔出歌，包括《我蠢我認》、《懶醒》、《超合金曲》等，不過兩年後她就與李逸朗「拆夥」，作個人發展，推出專輯《Other Half》。

儘管得到個人發展的機會，但Mandy卻毅然踏出Comfort Zone（舒適圈），帶著微薄資金出走台灣，先後與其他人合資開設咖啡店及服飾店「Little Secret」、服飾品牌 「Kōgōsei」（心地日常）、「Ferment Store」、「心地製冰室」等，又曾與朱經雄（淺野經雄）有過一段7年的婚姻，至21年告終。

07年，儘管獲公司支持獨立發展及出碟，但翌年Mandy卻認清自己的方向，往台灣學設計及開店，表明不會重返娛樂圈。（VCG）

儘管已淡出娛樂圈多年，且幕前並沒有太多代表作，但Mandy轉型後，在網上仍然有很高人氣，單是Instagram都有逾20萬Followers，不少支持者都盛讚Mandy仍然好靚女，甚至更勝從前。

Mandy雖已淡出娛樂圈，但完全冇走樣。（Instagram：yawen_j）

早前Mandy浸溫泉，激罕曬白滑美背。（Instagram：yawen_j）

請按下圖睇Mandy近年靚相：

+ 7

9月22日是Mandy的41歲生日，她用近期復古的y2k CCD舊式數碼相機自拍，寫下：「藉此紀念一夜長大(?) #酒精使人美麗 用2007年的ccd（離港前一年買的相機）拍攝2023的現在（居台十五年後）」相中的她束一頭及肩短髮，淡妝的她不僅絲毫沒有老態、凍齡有術，讓人驚訝的是比21年前出道時更美，網民都驚訝她是如何做到！

Mandy日前度過了41歲生日，她貼出最新的自拍照，根本零老態。（Instagram：yawen_j）

有人留言：「現在比2007更好看」、「還有氣質亦耐看❤️👍🏻」、「我以為呢張係07年嘅相😮」、「你的40同我見到的40很不一樣😂」、「你18歲同依加有咩分別😮」、「明明仲keep得好好，個樣一啲都冇變過，究竟食開咩牌子防腐劑😂😂😂」