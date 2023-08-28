SUN BOY’Z麥子豪近照好靚仔 前隊友張致恒派傳單陳偉霆身家過億
大家都記得關智斌（Kenny）和張致恒（Steven）組成的男子組合BOY’Z，但後來Kenny單飛，剩低的Steven就以師兄身份與陳偉霆（William）、麥子豪（Dennis）組成三人男團SUN BOY’Z，可惜組合只維持兩、三年就玩完。Steven與William仍活躍於幕前，但Dennis 08年就已跟英皇解約。近日《香港01》記者就捕捉到他去睇AGA演唱會，現時36歲的他仍然好靚仔！
BOY’Z於03年出道，見師姐Twins的成功，英皇立即找來靚仔的Kenny、Steven組成「男版Twins」，《LALA世界》、《死性不改》唱到街知巷聞。不過隨著Kenny作個人發展，BOY’Z在06年改組成SUN BOY’Z，加入曾參加英皇新秀的William和Dennis，三子出過《去邊度》、《Tic Tac Toe》等歌曲。
而08年，又輪到William單飛，同年年底Dennis就以性格不合為由退出娛樂圈，到瑞士留學，SUN BOY’Z正式解散。除了Steven頻頻因家事見報外，另外兩位成員又點？
張致恒（Steven）
張致恒11年短暫重組BOY’Z，之後又與Kenny各自發展，18年再度合體，於九展舉行《BOYZ The Unboxing Live》演唱會，大玩集體回憶，英皇見反應熱烈，宣布19年再為BOY’Z開紅館演唱會。可惜Steven唔爭氣，被爆一腳踏幾船等，其後又自稱性上癮、連環欠債等，形象插水拖累Kenny，最終演唱會變成Kenny單人舉行，英皇亦徹底放棄「死性不改」的Steven。
Steven於醜聞爆出不久後，忽然宣布與女粉絲區燕雯（雯雯）已婚及育有一子，兩人的家事經常被雯雯擺上枱、周期性嗌離婚，但雯雯又不斷懷孕，連同現時肚裡的第四胎，已是五年抱四。儘管很多人都批評Steven冇錢又要生B，斥他不避孕，但近月Steven因暌違5年接受《香港01》節目《摸杯底》獨家專訪，真情剖白，並且幾次被拍得去小食店打工、當街派傳單等，網民開始對他改觀，認為他至少肯自食其力，可給他改過的機會，於是Steven的「賤男」形象漸漸洗底。
陳偉霆（William）
William是三子之中搵最多錢的一個，雖然獨立發展推出的歌曲《Taxi》常常被取笑，加上黃曉明講過一句「而我不知道陳偉霆是誰」更成為網絡潮語，遭網民恥笑多年。但13年William北上發展後，絕對愈撈愈掂！他參演的《古劍奇譚》、《蜀山戰紀之劍俠傳奇》大受歡迎，更逐漸將他推上至內地頂流小生地位，他甚至在上海杜莎夫人蠟像館有一尊蠟像。
按內地傳媒報道指，14年William以100萬人民幣接拍《古劍奇譚》，但到16年他拍攝《老九門》時，酬勞已暴升至5,000萬人民幣，即2年暴增50倍。有指William現時擁過億身家，單是香港已有至少五個物業，在中國《福布斯》的排名甚至超於古天樂、郭富城。
至於感情動向方面，他出道以來承認過與Angelababy（楊穎）及蔡卓妍（阿Sa）的戀情，其後就跟趙麗穎、何穗等傳開緋聞，位位都是女神級。
麥子豪（Dennis）
在娛樂僅活躍兩、三年的Dennis，出道時有「翻版邱澤」之稱，可惜他自覺不適合做藝人，又自卑不及Steven和William兩位較早出道的成員等，毅然決定轉行，到瑞士修讀酒店管理課程。他回港後做過不同行業的工作，例如開餐廳、跟哥哥做室內設計公司，亦跟丁子高做公關。公餘時間，他亦有修讀戲劇課程及考健身教練牌，積極裝備自己。
Dennis與有「的士邦」之稱的鄭子邦、丁子高熟稔，日前三兄弟就一齊去睇的士邦未婚妻AGA的演唱會，坐正第一排。睇返當晚的「生圖」，Dennis仍然青靚白淨好靚仔，即使已是十幾年前出道，但顏值不輸現今男團成員！此外，Dennis與另一半相愛至今已快13年，感情相當穩定。
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