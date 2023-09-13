2023年Netflix韓劇全球收視排行出爐　《黑暗榮耀》觀看時數破5億

今年Netflix上架的韓劇有不少掀起話題的作品，也都斬獲了超高的收視率，《走進你的時間》、《戀愛不可抗力》、《摸心第六感》等都是現正熱播中的韓劇。在2023年「全球韓劇播放量最高」的前十名，口碑極佳的《車貞淑醫生》、《浪漫速成班》，以及話題滿滿的《歡迎來到王之國》等熱門韓劇也都榜上有名，冠軍則由這部「現象級韓劇」奪下。



【圖輯】點圖放大看「2023年Netflix韓劇全球收視排行」👇👇👇

+ 21

第10名《末日騎士》：7900萬小時

Netflix原創韓劇《末日騎士》，由宋承憲、金宇彬、姜有錫主演，本劇是金宇彬抗癌成功後復出的首部作品。故事背景在2071年空氣污染的末日，人類必須靠著呼吸器維生，發展出特殊的職業「快遞司機」。劇情講述被稱為傳奇的快遞司機5-8（金宇彬飾）與難民少年四月（姜有錫飾）相遇後展開激烈的生存之戰，全劇共6集內容相當緊湊。

第9名《造后者》：9900萬小時

《造后者》由金喜愛、文素利領銜主演，是一部以女性為主體結合政治與復仇的題材，本劇上映不久即在印尼、日本、新加波等七個國家排行第一，爾虞我詐的精彩劇情是一大看點。

第8名《哲仁王后》：1億小時

《哲仁王后》是2020年由tvN推出的韓劇，近期在Netflix上架後還是衝上熱門榜單，可見當年這部劇的火紅程度，劇情講述一名男廚師意外穿越到朝鮮王宮內哲宗的王妃金昭容體內所展開的一連串故事。

【相關圖輯】美國票選2023年最美韓劇女演員TOP 5 BLACKPINK Jisoo排第幾？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

第7名《絕世網紅》：1.1億小時

Netflix原創影集《絕世網紅》，由朴圭瑛、姜敏赫、李清娥等人主演，劇情講述一名女銷售員投入成為網紅的道路，也意外捲進一連串風波中。本劇甚至找來李俊昊，以及人氣女團(G)I-DLE成員宋雨琦驚喜客串，讓許多劇迷非常驚喜。

第6名《壞媽媽》：1.2億小時

由JTBC推出的《壞媽媽》，找來羅美蘭、李到晛等人領銜主演，是李到晛在《黑暗榮耀》爆紅後接續推出的作品，講述一位男檢察官在意外後智商退化變成孩子，進而與母親修復關係並和解的故事。

第5名《車貞淑醫生》：1.5億小時

搞笑醫療劇《車貞淑醫生》，講述一位因家庭放棄醫生職業的女人，決定重新邁向醫生夢想的故事。

【相關圖輯】黑暗榮耀2︱結局30大Meme圖逐個數 朴成勳大細眼真人演繹「O.o」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

第4名《獵犬》：1.6億小時

Netflix原創韓劇《獵犬》，由禹棹煥、李相二等人主演，是禹棹煥結束兵役回歸後的首部作品。劇情講述兩名青年捲入高利貸世界後，與龐大的惡勢力抗爭的故事。

第3名《浪漫速成班》：1.8億小時

《浪漫速成班》由全道嬿、鄭敬淏、盧允瑞等人主演，講述一位母親為幫助女兒進入補教名師的課堂，意外與其糾纏在一起的浪漫故事。本劇也讓鄭敬淏獲得百想藝術大賞的男子優秀演技獎提名，盧允瑞更藉此部奪下百想女子新人演技獎。

第2名《歡迎來到王之國》：3.2億小時

由潤娥、李俊昊主演的《歡迎來到王之國》，兩位人氣偶像的合作讓此劇未開播前就討論度不斷，劇情講述一財閥繼承人具元與飯店接待員天嗣朗從互看不順眼到彼此吸引愛上對方的浪漫愛情故事。本劇播出第六週後，便榮登Netflix電視節目全球週榜綜合第1名。

【相關圖輯】《假面女郎》10個演員神還原漫畫角色 李寒星3大特徵撞臉金貌美（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

第1名《黑暗榮耀》：5.6億小時

堪稱2023神劇的《黑暗榮耀》，由宋慧喬、李到晛、林智妍、鄭星一等人領銜主演，編劇更是口碑極佳的金銀淑。本劇更斬獲百想最佳電視劇獎，宋慧喬更憑藉此劇奪下百想視后，飾演朴涎鎮的林智妍在劇中亮眼的反派詮釋，讓她獲得百想最佳女配角。

延伸閱讀：

76歲黃越綏胃痛切片化驗！ 揭病況宣布「斷食善終」走最後一程

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】