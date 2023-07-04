炎亞綸搬入8千萬台幣豪宅即陷性醜聞「投資2地產淪蟹貨」
37歲台灣偶像歌手炎亞綸近來屋漏偏逢連夜雨，日前他遭網紅耀樂指控劈腿、偷拍性愛片，2號前往應訊，工作室和住家都被搜索，台灣士林地檢署昨晚召開偵查庭後，以違反當地《兒童及少年性剝削防制條例》諭令50萬元（台幣、下同）交保，並限制出境出海。昨（3）日週刊又爆料，炎亞綸才搬進內湖8千萬豪宅，投資房地產卻慘變蟹貨。
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據《鏡週刊》報導，有讀者爆料炎亞綸理財不慎，投資了2戶房地產結果淪為蟹貨賣不出去。據悉，炎亞綸今年搬進實價登錄總價約6至8千萬台幣的內湖豪宅，當藝人王子的鄰居，當時他大手筆狠砸比原住處多1倍的資金換屋，應該是看好事業前景。
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因為炎亞綸2018年轉型主持，由他和唐綺陽、吳姍儒合作的《36題愛上你》，2021年榮獲金鐘最佳綜藝節目主持人獎。後來他參與實境節目《嗨！營業中》系列收視也不錯，客串演出電影《關於我和鬼成為家人的那件事》票房更高達3億6千多萬，堪稱成為檯面上橫跨影視歌的一線男星。
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沒想到後來網紅耀樂出面控訴，讓炎亞綸事業一夕崩盤，代言廣告紛紛撤下，連昔日十大青年榮譽也被撤回。就在焦頭爛額之際，又傳出房地產慘變蟹貨的消息。不過對此，炎亞綸透過友人僅以「完全虛假」、「沒有任何理財問題」回應，沒有多作說明。
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
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