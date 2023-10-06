張惠妹結束12年愛情長跑結婚？傳未來奶奶用一招催婚 妹妹急回應
撰文：TVBS新聞網
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51歲台灣天后張惠妹（阿妹）與男友Sam交往12年，Sam親弟弟、男星正義（姚正億）爆料，媽媽想要抱孫，昨（5）日她的妹妹張惠春出席「歌之饗宴8-破繭而出SAYA張惠春演唱會」記者會，對於此事也回應了。
SAYA被問及阿妹傳出婚訊，她驚訝表示「我怎麼沒聽說，剛才聽到有嚇到，怎麼會有這樣的消息」，她表示最近都有跟姊姊聯絡，中秋節的時候還有「一家團圓」，默認雙方都帶伴出席家庭聚會。
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她苦笑說，自己比較少看新聞跟電視，所以不知道阿妹傳婚訊的消息，「我都是比較關心小朋友。」目前住在台南的她，因為女兒熱衷打網球，也因此陪著女兒一起運動，在3個月內狂瘦10公斤，SAYA也坦言目前感情、事業都很穩定，更甜笑說：「我現在狀態很好。」
另外，林芯儀最近飛往德國找男友，自招在國外太放鬆，竟在1個月內胖了6公斤，目前已經瘦下來，她表示：「歐洲主要飲食都是麵包，我心情可能太愉悅，就吃得蠻多的。」她也表示有邀男友來台看演唱會，「他很少聽演唱會，但飛一趟也比較遠，有機會再說。」
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