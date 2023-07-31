李玟CoCo告別式｜張惠妹4字哀悼亡友　6年前承諾未能兌現成憾事

李玟（CoCo）本月初驟逝、享年48歲，死訊震驚全球，親屬今在香港殯儀館舉行她的告別式，現場一片紫白花海，台灣天后張惠妹（阿妹）與其經紀人陳鎮川也送上致意花籃，所附的小卡文字令人心碎。



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張惠妹寫著「李玟小姐，妳是永恆」，陳鎮川不捨說「李玟小姐，妳的歌聲就是天使」，CoCo過世對許多人來說至今仍無法置信，阿妹內心滿滿的不捨，月初是哭到雙眼發腫強打起精神準備演唱會。那時阿妹在演唱會清唱了約55秒的〈我依然是你的情人〉，那首歌正是李玟出道首張專輯的主打歌，演唱時想起昔日點滴，她忍不住眼眶含淚，拭去淚水後對全場感性地說：「我們都要好好的，好嗎？」

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而阿妹和李玟年紀相仿，算是同時期的歌手，2017年李玟在活動上曾向坐在台下的阿妹喊話：「阿妹你要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出！」阿妹熱情回送飛吻，無奈如今天人永隔，這個約定再也無法實現。

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阿妹昨晚剛結束雪梨演唱會，預計今晚搭機返台，問及心情，經紀人陳鎮川表示：「她想起今天是CoCo的告別式當然會有些傷感。」而張惠妹演唱會團隊同仁今早在雪梨見到疑似粉絲的暖舉，有粉絲請飛機排出雲朵字「COCO LEE」，最後還有愛心的表情符號，藉此表達對李玟的無盡思念，暖舉引發各地粉絲熱議。

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