張惠妹北京演唱會「一東西」突遭強制消失　2009年代表作疑淪禁歌

張惠妹5號起在北京一連2天舉行演唱會，不過有不少人上網抱怨，進場前的安檢，若是衣物、配件、包包上有彩虹標示，一律都要拿掉，否則不准進場，就連2009年代表作〈彩虹〉也被換掉。



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網民透露自己的衣服上有彩虹圖案，在進場安檢時就被要求換上工作人員準備的黑色衣物，甚至有網民包包上有彩虹徽章，也被工作人員強制取走拿掉，演唱會結束後想要拿回，竟被回已徹底收走，讓網友感嘆「這個時代不能沒有張惠妹」。還嘲諷「天空出現彩虹怎麼辦，要把大家眼睛捂起來嗎」、「看個演唱會都這麼離譜了」、「社會只允許它可以進步的事物進步，不被允許的就要拒之門外？」

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