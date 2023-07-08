李玟Coco去世｜張惠妹新加坡騷淚崩悼念李玟 曾傳胞妹橫刀奪愛
撰文：黃欣華
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樂壇天后李玟（CoCo）周三（5日）離世，至今仍令人難以接受！同為天后的張惠妹，昨晚（7日）在新加坡舉辦《ASMR》世界巡演，就特地清唱《我依然是你的情人》獻給李玟，張惠妹哽咽講道：「接下來這首歌，我要唱給一個人聽⋯⋯」之後，張惠妹拭去淚水後，對全場感性地說：「我們都要好好的，好嗎？」台下歌迷也都痛哭，整個場面相當感傷。
李玟入行以來傳過幾段緋聞，對象包括王力宏、周杰倫等人，但她親口承認的男友就只有張瑞哲。張瑞哲是李玟剛入行的同門師兄，兩人合唱過幾首歌，演藝圈曾瘋傳因為張惠妹的妹妹張惠春介入兩人不歡而散，不過當年張惠春的經紀人嚴正否認。
而李玟和張惠妹的關係同樣要好，2017年李玟在活動上曾向坐在台下的張惠妹喊話：「阿妹你要做我的演唱會嘉賓哦！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出！」當時張惠妹更熱情回送飛吻。
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歌手李玟（CoCo）早前不適暫住胞姊山頂寓所，消息指，最先發現李玟在寓所輕生是...詳情請看。李玟在樂壇成績優異，但除了事業高峰外，她最想成為一位好太太及媽媽，結婚12年李玟人工受孕了9次失敗。
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