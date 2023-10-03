Lisa瘋馬秀再有新相外流　網民批濃妝豔抹：第一次覺得她不好看

BLACKPINK的Lisa登上法國豔舞秀《瘋馬秀》絕對是近日韓娛圈最勁爆的消息，從一開始的官宣到後來的正式演出，Lisa成了傳媒每日關注的焦點人物，乃至《瘋馬秀》已經過去好幾天了，Lisa依然佔盡了各大娛樂新聞版面的頭條。



雖然《瘋馬秀》嚴禁觀眾拍照錄影，但網上還是流傳了幾張Lisa在《瘋馬秀》的舞臺造型，火辣程度比起以前的舞臺服裝有過之而無不及。在最新外流的照片中，Lisa在完成表演後從會場走出，還不忘和場外的粉絲揮手示意打招呼，當時的她還帶著舞臺妝容，典型的歐美風，浮誇的眼線豔麗的煙熏妝，失去了鐵劉海和韓式濾鏡的加持，Lisa烈焰紅唇的模樣讓人差點認不出！

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網友對比BLACKPINK時期和「瘋馬秀煙熏妝」

Lisa在《瘋馬秀》的妝容，後來就被網友拿來和她此前在BLACKPINK時期的對比照，畫風判若兩人，讓網友直呼難以接受！還有的網友對比兩人的照片後，認為參加《瘋馬秀》前的Lisa是公認的「人間芭比」，但參加了《瘋馬秀》後的Lisa就成了「歐美舞娘風」，令直呼「我第一次覺得她不好看了」、「這真的是同一個人嗎」甚至直言這樣的妝容有點嚇人！

和LV集團三公子聚餐，素顏備受爭議

而後還有媒體拍到了，Lisa在完成《瘋馬秀》演出後，和LVMH集團三公子Frédéric Arnault聚餐的照片，其中Lisa卸下了濃妝的側臉再度引起網友的議論，素顏的Lisa拿著手提包低頭講電話的模樣，被網友酸成「好像跟在旁邊的傭人」，顏值和她之前在BLACKPINK時期和《瘋馬秀》的演出都有很大差別。

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看過Lisa在BLACKPINK早期的照片，對比她如今在《瘋馬秀》的照片，除了驚訝於Lisa的顏值變化之外，不得不讚賞韓國娛樂公司在包裝明星這方面，堪稱鬼斧神工的能力，令人深感佩服。可惜的是Lisa這次在《瘋馬秀》的煙熏妝造，直接打破了她之前給人「人間芭比」的形象。這無疑也是打破了外界對與她「韓國Idol」的刻板印象，但這對於Lisa未來的星途而言是好是壞，目前似乎無法作出任何評價，未來自有分曉。

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