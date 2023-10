Lisa瘋馬秀高清無碼大尺度性感照首曝光　興奮呼喚：缺人隨時找我

韓國女天團BLACKPINK成員Lisa最近受邀到《瘋馬秀》表演,引起全球關注。雖然Lisa因為這件事情受到很多人的質疑,在藝術抑或是色情之間惹來極大爭議,有人認為她不自愛、甚至自毀前程等。然而Lisa在《瘋馬秀》的表演雖然突破了她以往的風格,但她在台上的熱舞並沒有展示她的私密部位,這與《瘋馬秀》一貫幾乎全裸的脫衣舞娘演出還是有很大區別的,其實並不可以相提並論。

BLACKPINK Lisa(IG@lalalalisa_m)

有不少聲稱是Lisa演出《瘋馬秀》的偷拍照流出了,不過真假存疑。Lisa昨晚就於她的IG公開了是次演出的高清無碼美照,大尺度地展現了她的性感魅力,讓大家不用再去看那些懷疑是假的偷拍照,把她在騷上最真實的一面呈現給大家欣賞。Lisa還留言寫道:「Such an amazing experience at @crazyhorseparis_official Thank you everyone for making this happen. Call me whenever you need someone to fill a spot😉 ( 在瘋馬秀獲得如此奇妙的體驗,感謝大家讓這一切成為現實。 每當你需要有人填補空缺時就打電話給我😉)」懶理外界負評,看來她是真的很享受當中的演出。

Lisa參演了瘋馬秀。(微博圖片)

