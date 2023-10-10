57歲白靈專訪談擇偶條件「我不追求什麼…」打動女神芳心靠一關鍵

向來十分做自己的白靈，原來生日正是10月10日，和台灣的緣份相當深。今年4月白靈曾赴台拍攝靈異驚悚電影《蝴蝶大廈》，抽空接受LiTV專訪，透露男士若想打動她的芳心，願意把心打開很重要，她很在意「真誠的愛心」，其他並沒有太多要求。



白靈曾以《三更2》其中的一段「餃子》獲頒第41屆金馬獎最佳女配角，3年前則以《墮胎師》入圍第57屆金馬獎最佳女主角，疫情期間，她還兩度克服隔離之苦赴台出席盛會，聊到在第58屆的金馬獎上，她曾用「白日夢」來勉勵所有影人：「你們會說我在做夢，但金馬獎如果沒有58年前做的夢，就不會有今天的精彩！」

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這席話在社群裡造成極大盛讚迴響。大家好奇這是出自金馬執委提供的腳本，還是她自己的心思？白靈答道：「全是我自己想，他們給了我一些簡單說法，過程中大家都來問我要說什麼？我就說『你放心！一定是讓你喜歡的！精彩的、愛的、鼓勵的！』，我覺得我總是想鼓勵別人，人生應該怎麼樣勇敢的生活、勇敢的做夢，勇敢的去完成自己想要完成的東西。

她曾在紐約的影迷會上見到一個大約28歲的女生在哭，問對方在哭什麼？那女生回答：「我每天看妳的小語錄十分鼓勵，像是『做最精彩的你自己』。那番話讓好多台灣的小妹妹都哭啊…，都希望人生有一個人能激勵敢於做自己，實現自己的精彩！」

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白靈有很多正能量小語錄，其中「做最精彩的你自己」令人印象最深刻，現實生活中她不乏仰慕者追求，怎樣的男士才能打動芳心？她謙虛笑說自己挺幸運獲得這麼多人喜愛，「比如說，有些小鮮肉弟弟會跟我說『姊姊不高興嗎？我安慰妳啊…』、『想吃什麼我幫妳點啊…還是給妳做飯？』或『妳累了我給妳按摩。』，真誠的愛心對我很重要，把心打開，我不追求什麼的。」白靈如此説道。

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