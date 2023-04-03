白靈透視裝「敏感部位」對正小童星　唔怕嚇親細路仔：我都有遮住

睽違台灣13年，白靈再度赴台接拍導演錢人豪的新戲《蝴蝶大廈》，角色是個開雜貨店的婦人，還有個具陰陽眼的孫子白潤音。她笑言才剛來沒兩天：「什麼都搞不清楚。」只知道角色的造型和自己平常本身相差十萬八千里，她其實很願意挑戰樸實、完全不像本人的角色。



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白靈每現身公眾場合的造型必然驚動各方，出席《蝴蝶大廈》卡士發布記者會亦不例外，尤其胸部以下到襠部中間幾乎鏤空，只有兩個大字「愛你」，表示希望給大家很多的愛。不過她一起身介紹服裝，絲毫沒注意旁邊坐著演孫子的白潤音還沒成年，錢人豪出聲：「孫子在旁邊，不要嚇到小孩子啦。」白靈忍不住嬌嗔：「我都有遮住呀。」

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《蝴蝶大廈》是一部靈異驚悚片，尹馨、曹佑寧、曾莞婷、馮淬帆等都是大樓內的住客，彼此有複雜的互動。除了白靈升格演阿嬤之外，曹佑寧演馮淬帆的孫子卻幾乎沒什麼對手戲，片中的祖孫關係，果然與眾不同，很有特色。

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