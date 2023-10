Angelababy對看瘋馬秀零回應　與Hermès總監合照被嘲：這是獎勵嗎

Angelababy(楊穎)近日因疑似在巴黎觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa參與的「瘋馬秀(Crazy Horse Paris)」一事而深陷輿論,甚至遭網友呼籲封殺,在網絡鬧得沸沸揚揚。事發至今近一星期時間,本人始終保持沉默,但依然未能平息。



Angelababy最近深陷輿論。(微博@楊穎工作室)

日前,Hermès品牌總監兼對外關係負責人Michael Coste在IG曬出與Angelababy的合照,並寫道:「#ParisFashionWeek with actress #AngelaBaby. it’s so good to see her again in #Paris. (與Angelababy在巴黎時裝周。很開心再次在巴黎見到她。)」相中的兩人互相搭著對方的膊頭及腰部,關係不錯。

事後,「愛馬仕總監曬和Angelababy合照」的話題即刻登上微博熱搜第一位,基於她未對觀看瘋馬秀一事不置可否,這張合照再度激怒網友:「又買熱搜了 還沒封殺嗎」、「女演員?太諷刺了吧?除了綜藝她有什麼作品」、「這是看瘋馬秀後的獎勵嗎」等。

不過,其實Angelababy與Michael Coste已經合照過很多次,Michael Coste都曾在IG曬出,而今次是她時隔4年再度參加巴黎時裝周,兩人應該只是敘舊,不必過分解讀。

點擊睇Angelababy靚相: