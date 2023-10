Angelababy獲瘋馬秀官方澄清「從未睇過」　網民：此地無銀三百兩

Angelababy(楊穎)近日因被指於巴黎觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa參與的「瘋馬秀(Crazy Horse Paris)」而深陷輿論,遭大批網民呼籲封殺,事發至今近一星期,她本人依然沒有任何回應,但卻等到瘋馬秀官方出面澄清。



Angelababy「觀看瘋馬秀」事件仍在發酵。(微博@楊穎工作室)

昨晚(4日),瘋馬秀官方IG發布Story:「We have become aware of polemic of Angelababy. Unfortunately she has never seen a @crazyhorseparis_official show. We would be delighted to invite her anytime! (我們留意到圍繞Angelababy的爭議,可惜她從未來看過瘋馬秀,我們樂於隨時邀請她!)」而在4日凌晨時,瘋馬秀官方賬號也曾在一則「網傳的Angelababy沒有來」的推文下留言:「We are looking forward to welcome Angelababy sometime!(我們期待有一日能迎來Angelababy!)」

不過,在Twitter的留言中,不少網民都表示Angelababy有去,還曬出她上車時,身邊工作人員手持Lisa瘋馬秀的宣傳單;亦有部分網友很期待Angelababy有日能出現在瘋馬秀現場,甚至上台表演,但又有指該Twitter賬號是由舞者打理,與官方無關等。對此,微博網友都紛紛認為瘋馬秀官方回應是公關手段,且堪稱火上澆油:「笑死我了 此地無銀三百兩」、「頭像不能換立刻做出反應,但至今團隊不敢說一句沒去過」、「側面反應關係不錯」等。

+ 2

點擊睇Angelababy靚相: