Angelababy獲瘋馬秀官方澄清「從未睇過」　網民：此地無銀三百兩

Angelababy（楊穎）近日因被指於巴黎觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa參與的「瘋馬秀（Crazy Horse Paris）」而深陷輿論，遭大批網民呼籲封殺，事發至今近一星期，她本人依然沒有任何回應，但卻等到瘋馬秀官方出面澄清。



Angelababy「觀看瘋馬秀」事件仍在發酵。（微博@楊穎工作室）

昨晚（4日），瘋馬秀官方IG發布Story：「We have become aware of polemic of Angelababy. Unfortunately she has never seen a @crazyhorseparis_official show. We would be delighted to invite her anytime! （我們留意到圍繞Angelababy的爭議，可惜她從未來看過瘋馬秀，我們樂於隨時邀請她！）」而在4日凌晨時，瘋馬秀官方賬號也曾在一則「網傳的Angelababy沒有來」的推文下留言：「We are looking forward to welcome Angelababy sometime!（我們期待有一日能迎來Angelababy！）」

不過，在Twitter的留言中，不少網民都表示Angelababy有去，還曬出她上車時，身邊工作人員手持Lisa瘋馬秀的宣傳單；亦有部分網友很期待Angelababy有日能出現在瘋馬秀現場，甚至上台表演，但又有指該Twitter賬號是由舞者打理，與官方無關等。對此，微博網友都紛紛認為瘋馬秀官方回應是公關手段，且堪稱火上澆油：「笑死我了 此地無銀三百兩」、「頭像不能換立刻做出反應，但至今團隊不敢說一句沒去過」、「側面反應關係不錯」等。

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