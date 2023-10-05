Angelababy被瘋傳加入光明會　被網民踢爆刻意P走「成員一特徵」

日前，韓國知名女團BLACKPINK成員Lisa在巴黎完成了為期三天的《瘋馬秀》演出，期間有網民爆出Angelababy與張嘉倪到場觀看表演而引起熱議。隨後，沒想到Angelababy被傳出有可能遭到封殺、有份參與的綜藝真人秀《奔跑吧》也暫停節後官宣疑似將被軟封殺後，有眼利的網妝民又發現Angelababy在參加時裝周時手上戴了一個獨眼戒指，被疑加入了神秘組織「光明會」再次引發熱議。



據悉，有網民爆料表示Angelababy在參加巴黎時裝周時，因手上戴著被指是光明會標誌的獨眼戒指。而工作室在分享Angelababy美照時，卻將這個獨眼標誌P掉了，網民們紛紛覺得工作室此舉是「此地無銀三百兩」，留言表示：「不P其實還沒有啥，但是P了就很奇怪」，質疑Baby加入了光明會。值得一提的是，網民們還發現Lisa也有同款戒指，因此網民還懷疑兩人是同一組織的成員。

【圖輯】點圖放大看Angelababy刻意P走獨眼標誌的微博相及改圖前的照片👇👇👇

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雖然至今為止Angelababy的工作室尚未出面澄清或作出任何回應，但網民們都表示「因為就是害怕你們這些人胡思亂想啊，結果還是擋不住了」、「品牌方給的飾品你管那麼多呢，喜歡腦補建議去掛個精神科看看呢」、「心虛吧，不然幹嘛把眼睛換了」、「俺去，跟lisa一樣要加入光明會了」、「ab也要入會了？提前去看看場是吧」等等，不知道大家又有什麼看法？

【同場加映】盤點十位曾被捕捉鼻子透光的男女藝人 楊茜堯被指鼻樑透光？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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