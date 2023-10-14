21歲小王祖賢被直擊與緋聞男友街頭親熱　事後堅稱「一直是朋友」

21歲的「小王祖賢」林奕嵐在《她和她的她》中詮釋許瑋甯青少年時期，劇中被狼師陳以文性侵，讓她入圍今年金鐘獎迷你劇集最佳新人。也因此劇受討論，林奕嵐私生活也被關注，去年12月被拍到與金鐘男配巫建和在街頭摟抱、隔口罩親親，但林奕嵐堅持不認這段感情，12日為入圍受訪，表示兩人「一直是朋友 」，且自己仍是「母胎單身」。



林奕嵐與巫建和被拍到後，又被爆男方與前女友王真琳藕斷絲連，林奕嵐當時透過經紀人回應：「她在反省，因為不想陷入一段複雜的關係。」但受訪時她說兩人「一直都沒事」，連曖昧都沒有，但被問到時顯得坐立難安，頻頻回頭想跟經紀人求救，她坦言還沒想清楚「成名的代價」，還說：「我也還沒成名啦！」但現在也只能面對。

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後來林奕嵐與巫建和照常宣傳電影《成功補習班》，形容兩人就是「正常交朋友」，沒有刻意疏遠，對方也有恭喜她入圍金鐘。對於自己「母胎單身」，林奕嵐說連追求者都沒有，是否因她標準較高、寧缺勿濫？她說：「應該是吧，也沒有機會遇到對的人。」至於理想型，她說：「也沒有特定的型，要看感覺。」

林奕嵐透露獲知入圍當下正在搭捷運，因此也不能表現得太興奮，伊能靜兒子庾恩利（小哈利）是她的閨密，也有傳訊表示「感到驕傲」。入圍之後，她也回頭翻看了一些《她和她的她》的片段，想到當時拍攝時的心情：「第一次拍戲一切都感覺很新鮮，不知道自己在幹嘛，就投入完全不熟悉的環境，還滿天真的，很喜歡那時候的狀態。」

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林奕嵐因混血外型、深邃五官，剛出道就有「小王祖賢」稱號，因與許瑋甯一樣都是混血臉孔，獲得演出《她和她的她》的機會，但她自認跟許瑋甯不太像，稱讚對方比較漂亮。劇中她戴假髮演出，造型讓人出戲，她笑說，因演出時看不到自己，所以也不覺得彆扭：「我不尷尬，尷尬的就是別人！」

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