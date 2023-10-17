蘇永康將赴台開演唱會　曾眼見粉絲單拖睇騷有感而發：孤獨的感覺

蘇永康11月25日將在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會。他透露，去（2022）年赴台開唱時，他發現不少歌迷都是1個人來，令他想了解背後原因，更對此直言是「很孤獨的感覺」。



蘇永康透露，這次在演唱會《2023蘇氏情歌》中，約3分之1的歌單會換新，有歌迷敲碗，希望他多唱經典廣東歌，尤其想聽〈越吻越傷心〉；他則表示：「以前來台北大型演唱會都是唱國語版〈我為你傷心〉，這次在台北第1次唱廣東版。」

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無論是〈男人不該讓女人流淚〉、〈舊愛還是最美〉又或是〈相遇太早〉，蘇永康的經典情歌，陪伴了無數歌迷度過許多人生歷程。蘇永康也提到，去（2022）年演出時他發現不少歌迷都是1個人來，因此這次演唱會他很想了解，究竟是什麼原因，會選擇獨自來看演唱會：「我試過1個人看電影，但是從來沒有1個人看過演唱會，這是很孤獨的感覺，所以很想了解，肯定每個人都有特別的故事。」

有工作人員建議蘇永康乾脆兼當「月老」，為現場1個人來看的歌迷湊對，他則笑說：「也想過，不過他們說不定心裡已經有喜歡的對象，就只是很想知道原因，會跟導演討論，為他們做一段特別的演出。」

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