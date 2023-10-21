《虎鶴妖師錄》劇情五大賣點　張凌赫蔣龍雙男主角降魔伏妖

由張凌赫、蔣龍主演的玄幻漫改劇《虎鶴妖師錄》在10/2熱血開播，張凌赫近期自 《雲之羽》、《他從火光中走來》，新劇一部接一部，曝光度延續人氣，讓此部一開播就受粉絲關洼；《虎鵪妖師錄〉以雙男主開場鬥妖，最後集結四人降妖小分隊，一路熱血戰門、互相救贖，尋找世身之謎，集集有亮點、故事内容耐人尋味，人氣持續看漲！張凌赫雙重元神演技再現、蔣龍首次擔當古裝劇主演打戲不俗、王玉雯雙面孔拿捏到位，陳宥維劇中特殊技能吸睛，角色亮點成為留住觀眾的關鍵。



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《虎鶴妖師錄》漫改熱血玄幻故事，打戲足、節奏快！

電視劇《虎鶴妖師錄》改編自黃曉達的同名漫畫，講述500年前的東方大陸，妖邪作祟導致民不聊生，正義之士祁無極帶領妖師斬殺妖帝，但妖帝之血卻化成業火冥海，將大陸分成了伏龍、千羽和巨輪三國，妖師們以赤珠陣之；故事起源於伏龍國赤珠崩裂，高冷潔癖的國御妖師營帥-祁曉軒（張凌赫 飾）下鄉尋珠，遇到樂觀鄉野少年-虎子(蔣龍 飾）為了救被妖怪控制的村民吞食赤珠，與戰力超群的賞金妖師-趙馨彤（王玉雯 飾），三人聯手殺血咀妖、滅妖尊黑風，並在伏龍都城結識了暢銷言情話本作家-王千羽（陳有維 飾），虎子欲想尋找身世之謎，決定與趙王兩人一起參加國御妖師考核，怎知500年前的腥風血雨即將捲士重來。首播日六集四大主角集結，開場就是一場接著一場的刺激戰鬥，很快的讓主角們熟識，也讓觀眾短時間認識人物特色，節湊快無冷場、熱血不斷、打戲精彩、動畫順暢，讓觀眾忍不住一集接一集，劇集人氣不斷飆漲。

張凌赫「自己接自己」，瘋批反派帥氣吸睛！

由張凌赫飾演的祁隢軒，是祁門宗預定繼承人，也是祁門宗最年輕的國御妖師 ，先祖是五大妖師之一的祁無極，擁有雙元神，雖被奶奶（地煞殿大掌櫃）看好，卻從小被父親冷落、被姊姊忌妒，因此對自己的要求很高、高冷又潔癖，但内心依舊是慈悲善良的少年，在四人降妖小分隊中擔當「打野」的角色；張凌赫高挑的身材，一身白衣加高馬尾造型，活脫脫一位自帶仙氣的貴公子，外冷內熱詮釋到位，第13集另一個元神 「炎」被釋放，瘋批狠辣的個性更抓觀眾眼球，黑白兩面切換無礙、演技爆發；並在近期有《雲之羽》、《他從火光中走來》與《虎鶴妖師錄》緊密接檔，張凌赫 「自己接自己」這種不斷糧的節奏，讓粉絲滿意，曝光度累積人氣，讓舊雨新知慕名來追劇。

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蔣龍首次古裝主演，與張凌林成雙打最吸睛！

由蔣龍飾演的虎子，是個童年失憶、流離失所，被人雲村眾人收養、吃百家飯長大的少年，初當場非修練之人，但身手靈活、力大無窮，個性不羈卻心懷正義，因為赤珠開啟了修練之路，與祁曉軒、趙馨彤力戰血咀妖、妖尊黑風，天賦異禀被除妖先祖座下神器「大老爺」收之為徒，體內被外力植入虎妖尾，與幼年消失的記憶有關，欲入都城尋找身世之謎，在四人降妖小分隊中擔當「肉盾」的角色；此次為蔣龍首部擔當古裝劇主演，接地氣的造型與詼諧的說話方 式，讓鄉野少年有趣不油膩，與張凌赫飾演的祁曉軒成為師兄弟，兩人一冷一熱、一靜一噪，日常相處逗趣、聯手除妖熱血，每每同框都是亮點。

王玉雯氣場全開，「男裝颯女裝柔」驚艷觀眾！

由王玉雯飾演的趙馨彤，是趙門宗宗主千金，幼時母親被妖尊黑風殺書，臨前囑託不讓女兒習武，願一她一聲平安，但趟馨彤偷偷習武、夢想成為國欲妖師，幫母親報仇 ；與祁虎二人相識於入雲村，一起並肩作戰，参透趙門宗絕學 「燕翎閃」、殺妖尊黑風 ，在四人降妖小分隊中擔當「中單」的角色；王玉雯要此次以男裝初登場，立刻展開一段犀利打戲，高光登場收穫觀眾好評，後續入八寶鎮換回女裝，溫柔乖巧的模樣拿捏到位，「雙面孔」男裝颯女裝柔，驚艷祁虎二人也驚艷觀眾。

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陳宥維竟成言情小說作家，「板磚」神醫太逗趣！

由陳青維飾演的王千羽，是伏龍都城之名言情話本作家，筆名千羽散人，筆下最暢銷作品，是以祁門宗最年輕國御妖師祁曉軒為原型，杜撰的同人小說，真實身分為千羽國逃家王子，外表書生樣、個性柔順好相處，有一以「拍人板磚治病」的絕技，與祁虎趙三人在客楼結緣，知道自己寫的小說男主角竟在眼前，決定同行、一起參加國御妖師比賽，在四人降妖小分隊中擔當「補」的角色；陳宥維此次是距2018年之後，再回歸古裝作品，技能設定有趣一出場就讓粉絲記住 ，讓觀眾期待他在降妖小分隊中的角色發揮。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《最遙遠的距離》鍾楚曦、張雲龍｜定檔10/26！戀情BE？開播後還能合體宣傳嗎？】