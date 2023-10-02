他從火光中走來｜兩大催淚橋段原來係真事　網民感嘆：現實更唏噓

由黃景瑜、張婧儀主演的大陸消防劇《他從火光中走來》開播至今收到不少好評，尤其是在拍攝消防員工作和日常部分，更是受到不少觀眾誇讚。



據悉，劇裡有一些案例和劇情也都是參考了真實的事件，在劇播出後就有各地的消防站紛紛站出來「認領糗事」。不過，在劇裡的這些案例中，最令人感到窒息和心痛的莫過於那個被消防員救下卻依然選擇結束生命的孫夢。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

案件一：女孩跳河獲救，父親第一時間居然是打巴掌

網友看了孫夢的劇情後，發現劇情和現實中曾看到的幾個案件有些重疊。其中一個是2021年發生在浙江溫州，當時一名女孩坐在橋簷外欲跳河輕生，危急關頭消防員趕緊將女孩抱起，救下了女孩。然而，就在大家都鬆了一口氣的時候，女孩的父親反手就給女孩甩了一巴掌，消防員見狀立刻拉開女孩父親，並加以喝止。女孩再次哭了出來說：「你看，你每次都是這樣逼我……」令人心疼。

【相關圖輯】陸劇推薦｜網民嚴選暑期檔陸劇9位最佳男主角《安樂傳》龔俊排第5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

案件二：圍觀者嘲諷起哄，抑鬱女孩放開消防員的手

另一個被討論比較多的，則是發生在2018年的事件，甘肅慶陽市一女孩在百貨大樓8樓企圖輕生，最後在現場圍觀人群的起哄和嘲諷中，女孩把緊緊拉著她的消防員的手拉開了，不幸身亡。原本已經可以救下她的消防員在救援失敗後發出撕心裂肺的大喊。從女孩的遺書中得知，女孩兩年前就讀高三時被班主任老師猥褻後患上了抑鬱症，她向校方舉報換來的卻是學校對狼師的庇護，她變成同學眼裡的怪人。該涉事教師被控強制猥褻罪，一審被判有期徒刑兩年，以及三年內禁止從事與未成年有接觸的教育工作。此外，在女孩試圖自殺時，圍觀者還在樓下喊「怎麼還不跳」，「把驢都慫栽倒了」，不斷嘲諷女孩。據悉，警方後來將起哄的和對生命不尊重的多人行政拘留。

【相關圖輯】劉亦菲《夢華錄》被家長批兒童不宜！盤點2023年陸劇大尺度親熱戲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

雖然劇組沒有明確說出是參考了哪一件案例，但網友挖出的這兩段新聞比虛構的劇集更加唏噓的。劇中孫夢的這個角色更是讓不少網友似乎看到自己的影子，紛紛留言稱可以理解孫夢的感受。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

【本文獲「Goody25」授權轉載。】