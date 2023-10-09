九義人劇評｜豆瓣8.0分好評　鄧萃雯古裝陸劇揭中國古代女性辛酸

大陸古裝劇一直以來都是陸劇劇迷喜愛的電視劇類型，其引人入勝的劇情和優秀的演員陣容常常令人期待。今天，我們要分享一部古裝劇，這部戲剛一開播就引起極大關注，它就是《九義人》。



該劇改編自李薄繭的同名小說，講述了年輕少女藺如蘭無視摯友孟宛的反對，為了捍衛自己的名譽，不惜以生命作為賭注，最終選擇了自盡。孟宛則經歷七年的苦痛，執著地尋找與如蘭案有關的線索，並召集了一群稱為「九義人」的志同道合者，共同謀劃翻案的故事。

【圖輯】點圖放大看更多《九義人》精彩劇照👇👇👇

+ 28

故事中，被吳廉玩弄的繡娘們被視為繡品，而非活生生的人類。她們遭受摧殘後，床單由絲綢變成麻布，仿佛是物品的折價。這種對女性處境的刻畫既真實又令人不安……

當我們首次看劇時，可能還停留在吳倩古靈精怪的古裝印象中，因此更喜歡女主角七年前的造型。然而，在觀看劇集後，我們會發現七年后的孟宛才是真正的美女！

她展現出成熟女性的風采，充滿自信，堅定不移，並在談吐間展現出深刻的女性氣質，非常優雅！這種成熟的魅力真的令人驚艷。這也許就是青春成熟後所具備的魅力吧……

【相關圖輯】2023年底7部待播古裝陸劇推薦：與鳳行、一念關山、寧安如夢…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

這部劇充滿了許多細節，表現出編劇或原著作者的細心。我們在這裡僅分享了一些，但不得不承認，這部劇在細節處的呈現真的令人印象深刻。

總之，這是一個關於貴族學園生活的故事，故事圍繞著風流倜儻、才華出眾的男老師以及一群年輕女學生展開，其中之一就是天真活潑的藺如蘭。

《九義人》最終將呈現一個關於女性受害的故事，無論最終劇情是喜劇結局還是悲劇收尾，我們都應該感謝它，因為它讓我們感受到了抵抗的力量，並揭示了更多虛偽謊言的真相。

【相關圖輯】2023古裝陸劇10位紅衣美人《玉骨遙》王楚然飄仙氣、任敏評價兩極（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 34

這部劇塑造了多面的女性形象，她們不是單一的，而是多層次的：有男權附庸者吳廉的賢惠大娘子；有大膽勇敢的柳三娘；有天真勇敢，想做就做的藺如蘭；還有忍辱負重，為實現目標不懈努力的孟宛……

總之，這部劇依然非常精彩，劇情引人入勝，演員陣容強大，充滿看點。你有在追這部劇嗎？

陸劇《九義人》奪得豆瓣8.0分的好評。（截圖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：艾利斯，原文：《九義人》：古裝劇中的女性堅韌與抗爭】