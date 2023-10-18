孫儷女兒煲《後宮甄嬛傳》讚媽媽好溫柔　網民建議：直接跳到54集

宮鬥劇《後宮甄嬛傳》播出至今已12年，仍是許多觀眾心中的最強宮鬥劇，而大陸女星孫儷也因為出演這部戲劇人氣再度爆紅。近來孫儷的女兒突然指名想看媽媽演的《後宮甄嬛傳》，還紛紛與她討論起劇情，母女互動笑翻許多網友。



孫儷透露，女兒日前突然點名想看《後宮甄嬛傳》，不過才看沒一會兒就問她劇情，還要她用一句話來解釋，她則趕緊上網向網友們求助。

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隔沒幾日，今（18）日孫儷則再度分享女兒看劇後的心得，女兒好奇問孫儷：「媽媽，你在裡面怎麼那麼溫柔」，孫儷聽完尷尬地沉默許久，女兒接著補充說：「妳平時是刀子嘴豆腐心，可是在戲裡你是豆腐嘴豆腐心」，童言童語讓孫儷又再次沉默。

網友們得知孫儷女兒的反應後，紛紛笑說：「那是嬛嬛最美好的時光」、「因為媽媽現在還不是鈕扣鈷祿甄嬛呀」、「沒事寶寶，再往後看幾集就會改變看法的」、「妹妹還沒看到熹貴妃回宮吧？回宮後妹妹會看到不一樣的媽媽」、「到後期就是刀子心刀子嘴了小妹妹」、「妹妹，請接著往後看，然後繼續評價」、「直接跳到54集怕妹妹受不住哦」、「甘露寺那段別讓他們看，他們應該接受不了媽媽受苦」。

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