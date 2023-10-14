2023年「結局後勁最大」陸劇推薦TOP 10：長月燼明、偷偷藏不住…

2023年，陸劇界呈現出多樣化和高質量的作品，其中一些劇集的結局更是讓人久久不能忘懷，網友們熱議並投票選出了「結局後勁最大」的陸劇TOP10！



其中包括了如《長相思》、《蓮花樓》等深受喜愛的古裝劇，這些劇集不僅劇情精彩，角色設計也極具深度，使得觀眾在劇結束後仍然念念不忘，接下來就一起來看看分別是哪幾部上榜吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top10.《古相思曲》

《古相思曲》不僅是一部甜美的愛情故事，更融入了濃厚的悲劇色彩和時間錯位的元素。主角沈不言穿越時空，試圖改變與「妖后」陸鳶的命運，但反而發現這一切已是註定，這部劇的結局讓觀眾在重看開頭時有全新的感受，後勁極強，主要是因為它巧妙地結合了甜蜜和悲劇，以及對命運和時間的深刻探討。

網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top9.《去有風的地方》

《去有風的地方》是一部質感出眾、口碑極佳的劇集。它沒有同期熱播劇《向風而行》的高熱度和收視，但卻以其獨特的魅力贏得了觀眾的心。劇中主角許紅豆和謝之遙的故事就像一場美好的夏日長夢，讓人彷彿隨劉亦菲走過了一趟雲南。這部劇沒有狗血的劇情和悲劇虐戀，而是充滿了慢節奏的人文情感和地方特色，成功地捕捉了一種平和而真實的生活美學，讓人心生向往。

網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top8.《長月燼明》

《長月燼明》是一部令人回味無窮的仙俠劇。劇中主角澹台燼從一個無情、殘忍的魔胎變成了一個懂得愛與犧牲的人，這種角色轉變深得觀眾喜愛。劇情融合了因果循環和因果相續的哲學思想，使得敘事層次豐富。結局雖然偏向開放式，但編劇巧妙地留下了一絲希望，讓觀眾對HE（Happy Ending）或BE（Bad Ending）進行熱議。

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網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top7.《偷偷藏不住》

《偷偷藏不住》是一部讓觀眾心甜的古裝劇，與眾多因結局虐心而上榜的劇作不同，它以甜美的劇情和圓滿的結局贏得了觀眾的喜愛。主演趙露思和陳哲遠的化學反應極佳，讓許多劇迷為之瘋狂。劇中描述的是桑稚和段嘉許從暗戀到最終走到一起的愛情故事，充滿了純真和美好，病收穫觀眾的高度評價。

網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top6.《狂飆》

《狂飆》是一部在2023年獲得極高人氣的反黑刑偵劇，不僅在電視台收視上表現出色，網播量也遠超其他熱門劇集。劇情深入描寫了刑警安欣與黑惡勢力高啟強之間長達二十年的生死搏鬥。儘管結局中正義一方獲勝，但代價卻是沉重的，這增加了劇作的警示意義。這種深度和現實感讓觀眾在劇結束後仍然念念不忘，並贏得了高度評價。

網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top5.《安樂傳》

《安樂傳》是一部由迪麗熱巴和龔俊主演的S+古裝劇。儘管劇集一開播受到了不少批評，但隨著劇情的展開，觀眾評價逐漸提升。除了甜虐交織的愛情敘事，劇中還巧妙地融入了家國大義的主題。主角帝梓元和韓燁經歷了家族滅門和多次波折後終於走到一起，這樣的結局相對圓滿，讓觀眾感到滿足。

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網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top4.《夢中的那片海》

《夢中的那片海》是一部由肖戰主演的年代情感劇。儘管不是熱門的仙俠或古裝題材，但其口碑極佳，主要得益於出色的劇本和細膩的情感描寫。劇情反映了1970年代末北京城的社會變遷，通過五位主角的命運和情感變化，展示了時代與人性的多重面貌。結局收得相當好，沒有爛尾，讓觀眾感到非常滿意。

網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top3.《蓮花樓》

《蓮花樓》是一部充滿韻味和深度的劇集，主角李蓮花（原名李相夷）由成毅出色地詮釋。儘管角色經歷了無數的苦難，如初戀無果、重傷多病、武功盡廢等，但他的處世智慧和人格魅力讓他成為一個極具層次的角色。結局雖然帶有虐心的元素，卻也呈現出一種「圓滿」，讓觀眾在感到不安的同時也深感啟發。

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網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top2.《長相思》

《長相思》是今年暑期檔最火爆的陸劇，不僅因為楊紫和三位男主的出色演繹，更因為其深刻的劇情和複雜的角色設計。劇中不僅探討了王權霸業，還有讓人心碎的愛情敘事。每個角色都在追求自己最想要的，但同時也面對著無法得到的遺憾和孤寂，成功地捕捉了人性的矛盾和複雜，使其成為一部令人回味無窮的佳作。

網評2023「結局後勁最大」的陸劇Top1.《玉骨遙》

《玉骨遙》以其開放式的悲劇結局和深刻的情感敘事贏得了冠軍地位。主角時影和朱顏的愛情故事充滿了命運的無奈和深情的犧牲。兩人明明想要守護對方，卻因命運的捉弄而走向悲劇。特別是時影的告別語「每一年雪寒薇花開，就是我回來看你了」，更是讓觀眾感到心碎，儘管劇情虐心，但其中也隱含著一絲圓滿，這種深度和情感層次讓觀眾在劇結束後仍念念不忘！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】