2023年10大負評陸劇　安樂傳、暮色心約都上榜　睇清榜單避中伏

2023年截至目前為止，雖然有不少好評爆款陸劇，例如：年初的《狂飆》、《去有風的地方》，還有暑期的《長相思》、《蓮花樓》，但也是有很多差強人意的作品，儘管有一眾頂流演員加持，仍因劇情拖沓、角色刻畫不足或情節老套等問題而慘遭劇迷批評！



下列盤點2023年10部「負評多」的陸劇，像是《我的人間煙火》連帶主演楊洋、王楚然也黑掉，而迪麗熱巴竟然也流量失靈了！ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2023年負評多的陸劇1.《安樂傳》

《安樂傳》改編自星零的小說《帝皇書》，由迪麗熱巴、龔俊、劉宇寧領銜主演，劇情圍繞在安樂寨大當家任安樂（迪麗熱巴 飾），實際的身份是大靖開國元勳帝家的女兒，因為家族蒙冤被滅門，於是她隱藏身份調查真相，在這過程中與太子韓燁相遇互助。

該部劇在豆瓣上獲得5.8分，網友吐嘲劇情很「土」，妝造、濾鏡也有點塑料質感，雖然CP走向大婚是劇迷們期待的結局，但仍然挽救不了它之前的差評。

2023年負評多的陸劇2.《公訴》

《公訴》由迪麗熱巴、佟大為 、高鑫、尤靖茹領銜主演，劇情圍繞在法學院高材生安旎（迪麗熱巴 飾），在進入檢察院後被分配到神秘的「第四檢察部」，專門處理新型網絡犯罪，並與刑警隊長何陸源（佟大為 飾）一起查找真相。

該劇在豆瓣上獲得6.6分，網友評價雖然題材很新穎，但戲劇效果一般，劇中想呈現「維護法律尊嚴和威信」的主題不夠突出。

2023年負評多的陸劇3.《我的人間煙火》

《我的人間煙火》改編自晉江文學網簽約作者玖月晞的小說《一座城，在等你》，由楊洋、王楚然、魏大勛領銜主演，劇情圍繞在消防人員宋焰（楊洋 飾）和急診外科醫師許沁（王楚然 飾），講述他們曾經相戀，卻遭到家人阻斷而分開。

該劇雖然男女主角的顏值都很高，但他們在劇中的人設卻不被網友買單，在豆瓣是僅獲得3.2分。有網友認為楊洋的戲路過於侷限，感覺只是「換了職業」來談戀愛，如電競選手，航天研究員等，老套劇情讓人看得有點膩。

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2023年負評多的陸劇4.《歸路》

《歸路》改編自墨寶非寶同名言情小說，由井柏然、譚松韻領銜主演，故事上和《我的人間煙火》一樣都是舊情人破鏡重圓的故事，講述排爆特警路炎晨（井柏然 飾）與投資總監歸曉（譚松韻 飾）在學生時期交往，卻因為彼此性格不成熟而誤會分手，直到再次相遇才發現彼此都沒忘記這份初戀。

《歸路》蹭著譚松韻和井柏然兩大主演自帶的流量，開播時熱度不低，只可惜網友評論該劇缺乏跌宕起伏的劇情，看著有點索然無味，後期在豆瓣上獲得5.9分。

2023年負評多的陸劇5.《重紫》

《重紫》改編自蜀客同名小說，由楊超越、徐正溪主演，該劇融合了古裝仙俠、神魔轉世與師徒愛情，講逆輪之女述重紫（楊超越 飾）天生自帶邪氣，所以被眾仙門拒之於門外，只有重華尊者洛音凡願意收她為徒，兩人在朝夕相處中逐漸生情，卻仍然避不掉重紫墮魔的命運。

該劇在豆瓣上獲得4.8分，網友評價雖然主演顏值高，但劇情毫無亮點，且楊超越的演技也招惹不少負評。

2023年負評多的陸劇6.《春閨夢裡人》

《春閨夢裡人》改編自網絡作家「白鷺成雙」的同名小說，由丁禹兮、彭小苒領銜主演，劇情圍繞在孿生姐妹中的妹妹季曼（彭小苒 飾），講述她善於經商，卻因為失憶而代替姐姐嫁入寧府，成了寧鈺軒（丁禹兮 飾）的夫人，起初兩人互不對盤，後來季曼憑藉著商業頭腦，一路解決寧府危機與幫助寧鈺軒懲惡揚善，才慢慢解開彼此心結。

該劇被網友評論是披著喜劇外衣的懸疑劇，也有很多反套路的劇情操作，只不過主演的妝造過於塑料，不免降低許多質感，在豆瓣上獲得5.7分。

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2023年負評多的陸劇7.《暮色心約》

《暮色心約》改編自御井烹香《只因暮色難尋》，由任嘉倫、楊穎領銜主演，該劇採「劇中劇」的形式呈現，劇情圍繞在一名編劇祁連山（任嘉倫 飾）想把自己的作品改編成電視劇，某次遇到心理諮詢師劉瑕（楊穎 飾）恰好救下一名欲輕生的女子，於是邀請她成為自己的顧問，兩人也在相處中漸漸被彼此的優點吸引。

網友表示雖然任嘉倫演技靈活，但楊穎卻遭批「面癱」，明顯拖累男主角，且劇情猶如白開水一樣恬淡，不免讓劇迷少了追劇動力。

2023年負評多的陸劇8.《雪鷹領主》

《雪鷹領主》改編自我吃西紅柿的同名長篇小說，由許凱、古力娜扎領銜主演，故事圍繞在混沌虛空第一強者東伯雪鷹（許凱 飾），講述他不只自幼喪父，為了拯救被囚禁的母親還捲入魔族鬥爭，在每一次的對抗中強大自我。

該劇在豆瓣上獲得4.5分，網友評價特效和打鬥戲雖然很到位，但劇情很像東拼西湊、沒有重點，很難讓人感到熱血。

2023年負評多的陸劇9.《護心》

《護心》改編自九鷺非香同名小說，由侯明昊、周也領銜主演，講述妖龍天曜（侯明昊 飾）在大婚當日被自己的未婚妻封印，直到少女雁回（周也 飾）不小心釋放了他，才有了一線生機，原以為兩人在朝夕相處中逐漸生情，沒想到一切都只是為了取回她身上的護心鱗。

《護心》在豆瓣上獲得7.2分，網友評價前面的劇情還行，但後面急轉直下，不只多了莫名的男二，男女主角間的阻礙也越來越多，讓人沒耐心看。

2023年負評多的陸劇10.《夏花》

《夏花》改編自太后歸來小說《他站在夏花絢爛裡》，由言承旭、徐若晗領銜主演，劇情圍繞在一名患得絕症的少女畫家何冉（徐若晗 飾），雖然生命短暫卻仍然勇敢追尋夢想，對比園藝家蕭寒（言承旭 飾），有才能卻因為受挫而對人生失去信心，狀態鮮明對比的兩人在相遇之後相互治癒。

該劇在豆瓣上獲得6.7分，網友評論進攻型的女主意外很討喜，不過開放式的結局卻不被劇迷買單。

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