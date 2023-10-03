2023年十月6部必睇陸劇推薦：虎鶴妖師錄、證詞、陌上人如玉…

2023年10月開播電視劇，人氣男星女星雲集，「探案」與「甜寵」劇齊發！張凌赫《雲之羽》剛完結，即將又要帶來新劇《虎鶴妖師錄》，化身高冷的御妖隊 長，不知是否會延續人氣、再漲一波？！



此外王鶴棣、白鹿聯手主演的都市甜寵劇《以愛為營》也在有望在本月開播，兩位高人氣高顏值的演員合作，還有亮眼的配角群，氣勢如虹、直奔Ｃ位而來；時裝劇還有趙又廷、毛曉彤、金世佳聯合主演的《問心》，全演技派卡司坐鎮的醫療劇也來勢洶洶！哪一部能搶下10月焦點，洗版全網呢？！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

《虎鶴妖師錄》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：2023.10.2

主演卡司：張凌赫、蔣龍、王玉雯、葉青、何藍逗、陳宥維



電視劇《虎鶴妖師錄》是一部玄幻風的懸疑劇，述說樂觀開朗的山野孤兒虎子（蔣龍飾）， 意外誤吞了至陽寶物赤珠，而結識冷峻潔癖的國御妖師隊長祁曉軒（張凌鶴飾），因此不同個性的倆人必迫一起上路，路上結識一群志同道合的同伴，兩人的默契也越來越好，最後聯手對抗要在人妖兩界興風作浪的幕後黑手，成就一段熱血少年不惜自我犧牲，拯救人間的故事；此部是一部雙主角懸疑劇，主演之一的張凌鶴從《蒼蘭訣》之後人氣飆升，觀眾一直期待他的新戲，怎知《寧安如夢》徹黨，還好《雲之羽》補上並且收穫好口碑，這次搭檔《特戰榮耀》蔣龍，聯手雙男主探案題材，讓觀眾也期待這部的到來。

《證詞》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：2023.10.02

主演卡司：梁緣、傅方俊



電視劇《證詞》由《白夜追兇》梁緣、《琉璃》傅方俊主演，是陸劇首部「反PUA」懸疑劇，講述網紅咖啡店驚現神秘兇殺案，竟與十數年前懸案有著千絲萬縷的聯繫；此部以「搭訕」切入，述說男性對女性進行各種邀約或勾引，來達成心理操控與犯罪，題材元素新穎，與時下議題貼合，引發觀眾興趣，值得一追。

【相關圖輯】2023年6部古裝穿越陸劇推薦：一吻傾城、公子墨上香、夫君請自重…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

《問心》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：2023.10.07

主演卡司：趙又廷、毛曉彤、金世佳、陳昊宇、房子斌、馬吟吟



電視劇《問心》是一部都市情感醫療劇，故事敘述周筱風（趙又廷飾）、方筱然（毛曉彤飾）和林逸（金世佳飾）三位心臟科醫生在東立醫院心臟中心成為同事，三人因專業背景、職業理念不同而產生摩擦碰撞，但在治病救人的過程中，逐漸達成默契，最終攜手在生命戰場上並肩作戰的故事！此部三位主演可說是演技派陣容，詮釋看盡人生百態的白袍日常，值得期待。

《陌上人如玉》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.10

主演卡司：翟子路、肖燕、盛英豪、鍾麗麗



電視劇《陌上人如玉》講述書香門第的世家出了一個只有好看、不喜歡學習的三小姐宋竹，想追求真愛、反抗包辦婚姻的宋竹，卻遇到隱藏身份前來求學的腹黑少爺蕭禹，像一顆災星打亂他的生活，兩人從互看不順眼到日久生情，最終攜手成長的故事。由《覆流年》翟子路、《民國奇探》肖燕主演，兩位都是演技有口碑的演員，很期待他們劇中你來我往的逗趣比拚。

【相關圖輯】10部最佳小說改編陸劇推薦《蒼蘭訣》《陳情令》都輸畀一套神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

《以愛為營》

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2023.10

主演卡司：王鶴棣、白鹿、魏哲鳴、沈羽潔、劉冬沁、姜珮瑤



電視劇《以愛為營》改編自翹搖的小說《錯撩》，女主是財經雜誌記者，以為銘豫雲創總裁是前男友小三的小舅舅，於是刻意接近他、博取好感，想成為小舅媽氣死小三，怎知根本就是搞錯對象，最後竟成就了一段好姻緣。由《蒼蘭訣》王鶴棣、《長月燼明》白鹿兩位當紅紅人氣演員聯手，選角曝光就備受矚目，尊上與仙子互撩的戲碼；主演群還有《賀先生的戀戀不忘》魏哲鳴，大談大學教授與萌妹的愛情，演員陣容與劇情都亮眼讓人期待。

《梅花紅桃》

開播時間：預計2023.10

主演卡司：韓東君、關曉彤、劉海寬、譚凱、張萌



電視劇《梅花紅桃》是一部民國諜戰劇，述說代號「梅花四號」的中共地下黨員陳家平執行任務時，在險些暴露的緊急關頭，與曾經的未婚妻左雙桃偶遇，但左雙桃卻已經是國民黨軍統特工，執行刺殺任務失敗，也正在尋找脫困辦法，為了躲過盤查，兩個都不知道對方也是特務的情況下合作，假扮情侶過關，同時回憶也讓他們在起愛意，最後是否能攜手相伴人生？！由韓東君、關曉彤主演，民國蝶諜戰總有一總悲劇的宿命感，此部更被粉絲譽為「民國版史密斯任務」，加上韓東君在《裝腔啟示錄》之後再次魅力四射，讓粉絲更期待這部的開播。

2023年10月即將開播新劇，「探案、諜戰」等偏懸疑類的戲劇較多，愛情累甜劇也是整年都不缺，有燒腦也有甜上腦的兩類劇一起追，不會膩還能有滋有味，更期待開播！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：陸劇7位「消防劇男星」！楊洋.龔俊.羅雲熙都翻車，黃景瑜、陳偉霆帥+專業！】