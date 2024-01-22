Twins演唱會阿嬌唱功獲讚！43歲如逆齡靠6護膚法：喝水時間助減肥

阿嬌護膚減肥｜Twins相信是不少人的童年回憶。相隔9年，兩人昨晚終在紅館舉辦共14場演唱會的頭場，並一開始勁歌熱舞，大唱〈跅跅步哈姆太郎〉、〈愛情當入樽〉和〈跅跅步哈姆太郎〉等經典歌曲，炒熱全場氣氛。鍾欣潼（阿嬌）更被網民稱讚「聲音穩、拍子準」，而現年43歲的她，外貌依然如當年般漂亮，身形更勝從前，到底她有甚麼保養秘訣呢？



相隔9年，Twins昨晚終在紅館舉辦共14場演唱會的頭場。(劉智源攝/01娛樂)

現年43歲的阿嬌，外貌依然如當年般漂亮。(IG@q_gill)

阿嬌在去年8月乘著#Bariecore的熱潮，以一身粉紅造型，打扮成芭比娃娃，獲網民一致好評。現年43歲的阿嬌，穿著粉色單肩上衣，配搭粉紅頭髮的濾鏡，在鏡頭前擺出各款甫士，表示大家「也來芭比一下」。大批網民看後，紛讚賞很美像公主，更希望阿嬌能「速染這個頭」。阿嬌擁有漂亮的五官，但身形一直以來引不少討論，直至早年狀態回勇，外表恍如逆齡生長，令人感嘆，到底她私藏甚麼保養秘訣呢？

阿嬌護膚減肥｜鍾欣潼（阿嬌）近日乘著#Bariecore的熱潮，以一身粉紅造型，打扮成芭比娃娃，獲網民一致好評。(阿嬌微博)

自言易胖體質的阿嬌，日前參與美食節目《聽說很好吃3》，透露減壓時會看熊貓「花花」的影片，並提最大壓力的事，「可能就是需要減肥。」事實上，阿嬌過去曾因荷爾蒙失調，體重一度暴漲，不過她現已拋開身形焦慮，反恢復狀態，「其實我現在沒以前那麼大壓力，現在覺得開心就好。」

阿嬌護膚減肥｜阿嬌透露減壓時會看熊貓「花花」的影片。(阿嬌微博)

阿嬌護膚減肥保養法1. 豪花6000買眼膜

天生麗質的阿嬌，曾表示自己從不去美容院做療程，這令人更為好奇，她在常化妝、日夜顛倒的明星生活中，是如何保養肌膚呢？阿嬌便曾在節目《怦然心動20歲》中，坦言自己在意變老，更得容貌焦慮，會豪花16,410人民幣（約17,642港元）購買護膚品，當中眼部產品佔多，更會塗價值6,000元的眼膜，來保養、滋潤雙眼，並指「出現眼紋會非常顯老。」

阿嬌護膚減肥保養法2. 每周只用1次洗面機

在夏天的日子裡，阿嬌亦會做足防曬功夫，而在工作回家後，她更會認真卸妝和清潔，並表示不會過度洗淨毛孔，除了一日不洗面超過3次，每周亦只用一次洗面機。至於水溫，她亦指出不要用冷熱水交替，只用常溫水就可以減少毛孔堵塞。

阿嬌護膚減肥｜現年42歲的阿嬌，依然美艷動人。(阿嬌微博)

阿嬌護膚減肥保養法3. 面膜不能每天敷！

保養不只是塗護膚品，還要用對方法。阿嬌早前曾在小紅書上，分享敷面膜的貼士。原來每天敷面膜，肌膚抵抗力會變差，阿嬌引述化妝師指出，當皮膚水潤度達極限時，透氣度會轉弱，若遇上天氣或濕度轉變，會沒法適應致免疫力減低，故建議每星期敷3次就夠。此外，阿嬌亦提到，洗澡同時不要敷面膜，而面膜包裝內剩餘的精華，也不要再塗上面。

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阿嬌護膚減肥保養法4. 濕髮梳頭易折斷

藝人不時需要染燙頭髮，阿嬌亦會注重養髮，曾在小紅書分享護髮心得。她表示，若使用高溫熱水洗頭，會將頭皮的健康油脂沖走，使肌膚變得乾澀，引致痕癢問題，因此即使天氣寒冷，也不要較太熱水溫洗頭。在洗頭後，阿嬌更警告不要濕髮梳頭，解釋此時的頭髮毛鱗片油脂會被沖走，令頭髮失去潤滑保護作用，如果再用梳摩擦髮絲，頭髮便會變得毛燥。

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阿嬌護膚減肥｜近年阿嬌的身形，回復窈窕的狀態。(IG@q_gill)

阿嬌護膚減肥保養法5. 喝水時間表助減肥

近年阿嬌的身形，回復窈窕的狀態。她曾在網上分享減肥實測，推薦「飲水時間表」可助變瘦，連膚質也變好。阿嬌表示，不同時間飲水，對身體都有相對的功效，如剛起床的7點，可助排毒祛斑；9點可以提神醒腦；11點半能增加午餐前的飽腹感；1點午飯後可促消化；3點能減低吃零食的慾望；5點半晚飯後亦能提升飽腹感；最後8點口渴時，可再喝150至200毫升水。阿嬌同時提醒，睡前2小時不能喝水，否則易出現水腫問題。

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阿嬌護膚減肥保養法6. 葡萄柚、茴香精油消水腫

容易水腫的阿嬌，亦曾分享減水腫的小技巧，如以冷水洗面，並使用放雪櫃後的爽膚水，達致「冷縮熱漲」的效果。她亦會使用葡萄柚和茴香等精油浸浴，舒壓之餘提升體內血液循環，並在睡前貼上腳貼祛濕，以排走體內濕氣。她更指會多吃芹菜、冬瓜和蘋果醋等，幫助消除體內積聚的多餘水分。