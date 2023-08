Britney Spears經歷3次失敗婚姻　情緒大暴走當住鏡頭剃頭最轟動

樂壇天后Britney Spears昨日(17日)被爆與丈夫Sam Asghari離婚,結束這段一年多的短暫婚姻。據外媒報道,男方已向洛杉磯最高法院提交離婚申請,文件中提到雙方存在「不可調解的分歧」,要求Britney Spears支付贍養費和法律費用,並指雙方已分居3個星期。

Britney Spears結婚一年驚傳婚變 老公疑被戴綠帽兼家暴離家出走

Britney Spears被爆與丈夫Sam Asghari離婚。(IG圖片)

現年41歲的Britney自1992年出道至今,推出過多首陪伴90後成長的經典歌曲,包括《...Baby One More Time》、《Oops!... I Did It Again》、《Lucky》等。雖然事業有成,但愛情路坎坷,與Sam Asghari結婚前曾經歷過兩次失敗的婚姻。

Britney與Sam Asghari結婚前曾經歷過兩次失敗的婚姻。(IG圖片)

2004年Britney與青梅竹馬的Jason Alexander在賭城拉斯維加斯結婚,但這段婚姻僅維持55小時便告吹。同年10月,Britney跟舞蹈員Kevin Federline再婚,育有現年分別17及16歲的兩子Jayden與Sean。婚後Britney受到媒體瘋狂狙擊,指責她身材走樣、身為母親不負責任等。2007年與Kevin離婚,Britney服用過多鎮靜藥物被送院後更失控當眾親自剃頭髮,成為當年最轟動的娛樂新聞。最後兩子撫養權歸Kevin所有,Britney需每月向男方支付2萬美元(約15.6萬港元)贍養費。

Britney服用過多鎮靜藥物被送院後更失控當眾親自剃頭髮。(Twitter)

成為當年最轟動的娛樂新聞。(Twitter)

直至2008年1月,Britney沒把兩子按時送回Kevin,還跟兒子反鎖房間內,警察接報到場,由於她情緒不穩,經評估後被勒令留在醫院精神科病房72小時,導致後來她被法庭頒令要受其父Jamie監管。

Britney為了脫離父親「魔爪」,於去2021年月23日要求法庭頒令,結束父親的監護權,希望可以奪回自己的人生。根據外媒報道,Britney透過視像形式向洛杉磯最高法院作供。其後更自曝體內藏著子宮環,直言自己並不是奴隸,更表示在父親任監護人期間受盡創傷及無法入睡。由於每天都在工作,加上長期接受精神評估、被傳媒偷拍和輿論壓力,猶如被販賣的性奴:「我想在不接受評估的情況下結束監管,與此同時,我心理治療師能夠來我家,我不想再被狗仔隊偷拍使我難堪。」