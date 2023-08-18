Britney Spears經歷3次失敗婚姻　情緒大暴走當住鏡頭剃頭最轟動

樂壇天后Britney Spears昨日（17日）被爆與丈夫Sam Asghari離婚，結束這段一年多的短暫婚姻。據外媒報道，男方已向洛杉磯最高法院提交離婚申請，文件中提到雙方存在「不可調解的分歧」，要求Britney Spears支付贍養費和法律費用，並指雙方已分居3個星期。

Britney Spears結婚一年驚傳婚變 老公疑被戴綠帽兼家暴離家出走

Britney Spears被爆與丈夫Sam Asghari離婚。（IG圖片）

現年41歲的Britney自1992年出道至今，推出過多首陪伴90後成長的經典歌曲，包括《...Baby One More Time》、《Oops!... I Did It Again》、《Lucky》等。雖然事業有成，但愛情路坎坷，與Sam Asghari結婚前曾經歷過兩次失敗的婚姻。

Britney與Sam Asghari結婚前曾經歷過兩次失敗的婚姻。（IG圖片）

2004年Britney與青梅竹馬的Jason Alexander在賭城拉斯維加斯結婚，但這段婚姻僅維持55小時便告吹。同年10月，Britney跟舞蹈員Kevin Federline再婚，育有現年分別17及16歲的兩子Jayden與Sean。婚後Britney受到媒體瘋狂狙擊，指責她身材走樣、身為母親不負責任等。2007年與Kevin離婚，Britney服用過多鎮靜藥物被送院後更失控當眾親自剃頭髮，成為當年最轟動的娛樂新聞。最後兩子撫養權歸Kevin所有，Britney需每月向男方支付2萬美元（約15.6萬港元）贍養費。

Britney服用過多鎮靜藥物被送院後更失控當眾親自剃頭髮。（Twitter）

成為當年最轟動的娛樂新聞。（Twitter）

直至2008年1月，Britney沒把兩子按時送回Kevin，還跟兒子反鎖房間內，警察接報到場，由於她情緒不穩，經評估後被勒令留在醫院精神科病房72小時，導致後來她被法庭頒令要受其父Jamie監管。

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Britney為了脫離父親「魔爪」，於去2021年月23日要求法庭頒令，結束父親的監護權，希望可以奪回自己的人生。根據外媒報道，Britney透過視像形式向洛杉磯最高法院作供。其後更自曝體內藏著子宮環，直言自己並不是奴隸，更表示在父親任監護人期間受盡創傷及無法入睡。由於每天都在工作，加上長期接受精神評估、被傳媒偷拍和輿論壓力，猶如被販賣的性奴：「我想在不接受評估的情況下結束監管，與此同時，我心理治療師能夠來我家，我不想再被狗仔隊偷拍使我難堪。」