10位新一代最有潛力陸劇小花：《玉骨遙》盧昱曉《長風渡》艾米…

近年來，陸劇嶄露頭角的新一代小花演員層出不窮，她們不僅擁有出眾的外貌、出色的演技，還有著獨特的魅力和演藝潛力，像是《雲之羽》盧昱曉、曾可妮，還有一年就出演多部古裝劇的陳都靈等．



下列推薦10位新一代最有潛力的陸劇小花，來看看你認識哪幾位？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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潛力陸劇小花1.盧昱曉

「盧昱曉」今年在不少古裝劇中都有出鏡，比如《玉骨遙》、《七時吉祥》，不過在這兩部戲中並沒有過多的討論，尤其是在《玉骨遙》的古裝扮相還被瘋狂吐槽，直到《雲之羽》出演女二「上官淺」，反差模樣才讓劇迷們發現她的美，更被封為「淡顏系美人」，而且光是這部戲就讓她漲粉數十萬，不僅與丞磊的CP火花強，就連戲外曬出與丞磊的花絮照片都讓人覺得甜到不行。

潛力陸劇小花2.曾可妮

「曾可妮」最早是由選秀節目《加油！美少女》出來，第一部影劇作品是2019年的古裝愛情劇《惹不起的殿下大人》，而今年她也活絡於影視圈中，除了出演《他從火光中走來》之外，在《雲之羽》中也有特別出演無鋒細作「鄭南衣」，很多劇迷表示她不管是時裝還是古裝好像都滿合適的。

潛力陸劇小花3.陳都靈

被網友封為最美綠葉「陳都靈」，雖然作品數量很多，但截至目前為止幾乎都是配角或女二角色，比如《長月燼明》葉冰裳、《蓮花樓》喬婉娩，在《雲之羽》更客串蘭夫人一角，不得不說她的出場總是令人過目不忘。不過小編私心覺得她演時裝也很美，像是在《西出玉門》中客串的畫家何筱玉，完全就是一位天生的氣質美人。

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潛力陸劇小花4.艾米

擁有混血感臉孔的「艾米」今年在《長風渡》中飾演宋軼的貼身丫鬟「印紅」，本身就長得精緻的她，即使只是小配角也讓人很難不注意到。此外，她在《雲之羽》也有客串出演無鋒刺客之一的「雲雀」，不管甜美形象，還是這類颯氣殺手都能駕馭。

潛力陸劇小花5.孫珍妮

團體SNH48成員之一的「孫珍妮」，曾因為出演《長月燼明》中九尾狐妖「翩然」一角，被封為是歷代古裝劇中最美的九尾狐，一身紅衣出場就很吸睛，甚至有網友認為她的美艷程度勝過女主白鹿。

潛力陸劇小花6.王禛

「王禛」在今年暑期黑馬陸劇《長相思》中飾演「辰榮馨悦」一角，是赤水豐隆的雙胞胎妹妹，雖然戲份不多卻令人印象深刻，因為她最後變成瑲玹的皇后。小編一開始只覺得她很面熟，後來才發現原來她出演過不少古裝大劇，像是《星漢燦爛》驕傲跋扈的三公主、《絕代雙驕》嫉惡如仇的小仙女張菁等！

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潛力陸劇小花7.代露娃

曾在多部陸劇中客串的「代露娃」，今年也在《長相思》中飾演「阿念」，雖然人設不怎麼討喜，但真性情且可愛靈動的演出也讓劇迷們討厭不起來，甚至覺得她詮釋得不錯。

潛力陸劇小花8.黄羿

今年在《與卿書》中飾演柳卿卿的「黄羿」，善良單純的角色形象深植人心。其實過去她也曾出演過相當多的古裝大劇，比如《長安諾》的蘇玉盈、《琉璃》的阿蘭、《山河月明》的伯雅倫，雖然都不是主角角色，但表現也是可圈可點。順帶一提，她也會出演趙麗穎和林更新主演的《與鳳行》，與兩大老戲骨合作令人相當期待。

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潛力陸劇小花9.楊志雯

今年出演過《長相思》和《灼灼風流》的「楊志雯」，前者出演身金天氏的子弟金天星沈；後者飾演慕灼華（景田 飾）的貼身ㄚ鬟郭巨力，善良天真且熱愛美食，小編私心覺得她很適合出演這種天真無邪的角色，尤其是之前在《鏡·雙城》中飾演少女那笙，最令人印象深刻。

潛力陸劇小花10.張婧儀

「張婧儀」其實之前就因為《點燃我，溫暖你》而爆紅過一陣子，當時靈動的氣質還被封為青春疼痛文學御用女主角，只不過她的陸劇作品數量較少，很快地討論度又被其他陸劇小花取代，直到今年推出《他從火光中走來》，才又走入劇迷們心中，在《他從火光中走來》劇中她飾演舞蹈家南初，與黃景瑜同框的CP感爆棚！

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