陳都靈｜陸劇最美綠葉10部代表作：長月燼明、蓮花樓、雲之羽…

今年在《長月燼明》、《蓮花樓》、《雲之羽》等陸劇中出鏡率相當高的「陳都靈」，雖然都只是飾演配角或客串，卻都給劇迷留下深刻印象！



下列就來向讀者們介紹這位網稱「最美綠葉」陳都靈的10部陸劇代表作，以及接下來她還有哪些令劇迷們期待的待播陸劇。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陳都靈陸劇代表作1.《西出玉門》

近期小黑馬劇《西出玉門》是一部懸疑探案劇，改編自尾魚的同名小說，由倪妮、白宇領銜主演，劇情圍繞在「沙漠玫瑰」葉流西（倪妮 飾）與「智勇沙獠」昌東（白宇 飾），講述他們為了各自目的而聯手深入沒有盡頭的沙漠探案。陳都靈在劇中客串出演畫家「何筱玉」一角，優雅的氣質讓人過目不忘。

陳都靈陸劇代表作2.《雲之羽》

江湖諜愛劇《雲之羽》由虞書欣、張凌赫領銜主演，講述間諜云為衫（虞書欣 飾）為了獲得自由而假扮待選新娘潛入宮中，並與宮子羽（張凌赫 飾）相識相愛，最後一起聯手對抗無峰首領。陳都靈在劇中客串出演宮子羽的生母「蘭夫人」，不得不說她的古裝扮相總是給人溫柔婉約的感覺。

陳都靈陸劇代表作3.《蓮花樓》

古裝武俠劇《蓮花樓》，改編自藤萍的武俠小說《吉祥紋蓮花樓》，由成毅、曾舜晞、肖順堯領銜主演，劇情是從四顧門門主李相夷與金鴛盟盟主笛飛聲作為開展，講述他們在十年前因一場對戰而雙雙墜海消失，十年後出現再度捲入江湖紛擾。陳都靈在劇中飾演李相夷的戀人「喬婉娩」，這份有緣無份的虐戀也讓劇迷們感到很惋惜。

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陳都靈陸劇代表作4.《長月燼明》

說起陳都靈今年最令人印象深刻的作品，應該就是在《長月燼明》中一人分飾三角，其中在般若浮生裡飾演的反派角色——騰蛇族聖女「天歡」，最讓劇迷們感到驚艷，先是不斷挑撥冥夜與桑酒的關係，後來又因為妒忌而屠殺墨河蚌族，有別於以往溫柔、清新的角色。

陳都靈陸劇代表作5.《我們的當打之年》

《我們的當打之年》是一部女性情感勵志劇，在該劇中陳都靈終於不是配角，而是與徐璐一起主演，在劇中她飾演谷嶠（徐璐 飾）的好閨密「袁歌」，人設是心思細膩的女霸總，在自己的好姐妹遭受未婚夫悔婚後，霸氣地帶著她一起回到上海發展。

陳都靈陸劇代表作6.《你安全嗎？》

由檀健次、榮梓杉領銜主演的《你安全嗎？》，是一部圍繞在網路犯罪的陸劇，劇情題材涵蓋網路欺凌、電信詐騙、訊息勒索等議題，而陳都靈在劇中飾演不斷遭遇上司性騷擾，辭職後還被誣陷及言語欺凌的「思雅」。

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陳都靈陸劇代表作7.《玉樓春》

由白鹿、王一哲領銜主演的古裝愛情劇《玉樓春》，講述官家千金林少春（白鹿 飾）為了為家族洗清蒙冤，於是進入百戲班學戲，在緣份的安排之下，她與富家公子孫玉樓相識並嫁給了他，二人經歷萬難，一起突破了內外困境。陳都靈在劇中則是特別出演孫氏的二姐「孫有德」。除了陳都靈之外，這部劇還有金晨、辣目洋子、楊蓉、喬欣等一眾高顏演員加盟。

陳都靈陸劇代表作8.《浣溪沙》

尚未開播的《浣溪沙》，將由佟麗婭、韓庚、何潤東、陳都靈主演，故事背景設定在春秋戰國時期，預計會融合越王勾踐遭到吳王夫差擊敗，臥薪嘗膽多年以待反擊，還有范蠡用西施作為美人計等歷史上知名事件來改編作為題材。陳都靈將在劇中飾演春秋末年越國美人「鄭旦」，與西施齊名，後被越王句踐選為獻給吳國美人的一員。

陳都靈陸劇代表作9.《一念關山》

尚未開播的《一念關山》由劉詩詩、劉宇寧領銜主演，陳都靈將在劇中客串皇后「蕭妍」，雖然尚未知道戲份，但不得不說陳都靈真的任何古裝造型都撐得起來。除了期待陳都靈在該劇的表現之外，這部戲也是劉詩詩繼《醉玲瓏》後睽違5年再次出演古裝劇，讓劇迷們相當期待！

陳都靈陸劇代表作10.《狐妖小紅娘月紅篇》

尚未開播的《狐妖小紅娘月紅篇》，改編自動漫《狐妖小紅娘》，由楊冪、龔俊領銜主演，陳都靈將在劇中客串「月啼暇」。這部劇之前釋出預告的時候，就有網友認為陳都靈的氣質完全不輸楊冪，在劇中的森林感妝容也超有靈氣。此外，該劇還有郭曉婷、祝緒丹、陳瑤、胡連馨等多位美女，演員陣容強大到令人期待不已。

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