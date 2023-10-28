《延禧攻略》許凱《狼殿下》肖戰都上榜！陸劇10大最帥第二男主角

在戲劇圈中不外乎地，男主角才是故事的焦點，但有時候反而那些默默在背後支持與付出的「帥男二」更吸引劇迷的目光。這些角色不只外貌出眾，還擁有令人難以抗拒的魅力和深刻性格，比如最經典的《延禧攻略》許凱、《香蜜沉沉燼如霜》羅雲熙，還有近期《雲之羽》丞磊、《長相思》檀健次、《玉骨遙》王子奇等。



下列盤點10位劇迷敲碗希望可以被扶正的帥男二。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇帥男二1.《雲之羽》丞磊

江湖諜愛劇《雲之羽》由虞書欣、張凌赫領銜主演，講述間諜云為衫（虞書欣 飾）為了獲得自由而假扮待選新娘潛入宮中，並與藏巧於拙的宮子羽（張凌赫 飾）相識相愛。這部劇的話題除了是虞書欣和張凌赫繼《蒼蘭訣》長生CP後二搭，劇中飾演宮尚角的「丞磊」也是圈粉無數，甚至有粉絲認為丞磊和盧昱曉的CP感更勝主線。

陸劇帥男二2.《長相思》檀健次

古裝神話劇《長相思》改編自桐華的《長相思》三部曲，由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演，這部劇不只三男追一女讓人身陷坑底，楊紫的超強旺夫運也一次捧紅劇中張晚意、鄧為、檀健次三位主演。

不過，雖然該劇的男主角的設定是張晚意，但劇迷們反而更看重鄧為和檀健次，其中「檀健次」飾演的九頭蛇妖相柳，傲嬌又邪媚的人設圈粉無數，愛著小夭卻從不宣之於口，也讓無數劇迷覺得遺憾。

陸劇帥男二3.《長月燼明》鄧為

「鄧為」被普遍劇迷認為有顏、有實力且最有望爆紅成流量男星，除了《長相思》塗山璟一角被廣為討論之外，其實鄧為之前擔任不少陸劇的配角也很常被注意到，像是《長月燼明》中的蕭凜、《重紫》中的秦珂，還有他的第一部代表作《遇龍》，在劇中飾演的「雪阡尋」也為人所知。

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陸劇帥男二4.《玉骨遙》王子奇

因出演《御賜小仵作》而獲得好口碑的「王子奇」，近期在《他從火光中走來》 出演消防員一角，與黃景瑜同框的畫面超養眼！不僅如此，他在《玉骨遙》中飾演青族影武士青罡也是很出圈，武力值滿分卻時常有呆萌行為，和肖戰的對手打戲也因為畫面太美而成為討論亮點之一。其實比起時裝劇，小編更喜歡看他出演古裝呢！

陸劇帥男二5.《蒼蘭訣》張凌赫

「張凌赫」最早是以《少女大人》出道，這部劇雖然比較冷門，但其實劇情、服化道和演員演技都在水準之上，不過真正讓他走入劇迷心中的，應該是《蒼蘭訣》長珩仙君一角，禁慾系暖男相當圈粉，人氣完全不輸主角王鶴棣。

陸劇帥男二6.《灼灼風流》周翊然

今年因為出演《當我飛奔向你》而爆紅的「周翊然」，今年才22歲的他其實是偶像團體出身，因為在《當我飛奔向你》劇中飾演高冷校草張陸讓，直接成為少女們的初戀理想型；而他在《灼灼風流》飾演皇子劉琛也頗受好評，而且意外地很適合古裝扮相，劇迷評論焦點幾乎完勝馮紹峰，未來演藝之路可期。

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陸劇帥男二7.《長風渡》劉學義

有最帥男配之封號的「劉學義」，一直以來幾乎都是擔任古裝劇中的男二角色，但本身自帶的高顏值就讓人很難不注意到他，加上演技也很穩，其實不少劇迷都納悶為何他無法成為一線流量男星。

除了今年特別出演《長風渡》的徉州代節度使洛子商之外，之前他在《天乩之白蛇傳說》一人分飾妖帝斬荒和天帝，在《千古玦塵》飾演深情的天啟，以及在《琉璃》飾演反派人物昊辰等都深植人心，可以說是演什麼像什麼，即便是反派角色也讓人討厭不起來！

陸劇帥男二8.《狼殿下》肖戰

說到最希望可以被扶正的男二角色，如今一線流量男星「肖戰」過去也有幾部作品是擔任配角，比如在《狼殿下》飾演賞金獵人疾沖，還有在《哦！我的皇帝陛下》中飾演北堂墨染等。幸好他在《陳情令》中主演魏無羨一角大爆紅，現在也已累積一大票死忠粉絲，只要有他出演的戲劇絕對必看！

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陸劇帥男二9.《延禧攻略》許凱

最讓粉絲意難平的男二角色，當然不能忘記「許凱」2018年在《延禧攻略》中飾演的富察傅恆一角，與魏瓔珞（吳謹言 飾）原本相愛卻被阻撓，但始終沒有放下她，默默守護在身邊。

還好後來他與吳謹言有二搭主演古裝愛情劇《尚食》再續前緣，也算是圓了粉絲心中的「傅瓔CP」。許凱最初也是因為這個角色而獲得高關注，只不過後續出演的《招搖》、《從前有座靈劍山》、《天舞紀》和《驪歌行》似乎都不慍不火，有點可惜。

陸劇帥男二10.《香蜜沉沉燼如霜》羅雲熙

最後，講到愛而不得的悲情男二，「羅雲熙」2018年主演的《香蜜沉沉燼如霜》也是經典代表之一，在劇中他飾演夜神「潤玉」，曾是錦覓（楊紫 飾）的未婚夫，卻因為身世而不受重視，最後一度黑化，讓人心疼。

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