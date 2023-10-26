獨家｜TVB一線小生獲女友跪地幫影打卡相　卻疑不滿攝影效果藐嘴

TVB上位男神何廣沛可謂愛情事業兩得意，擔任男一的劇集《你好，我的大夫》口碑不錯外，上月更承認與公關公司創辦人兼美甲店老板娘Sarah拍拖大半年。他在《香港01》專訪中曾大方表示與女友有講不完的話題，跟她溝通和相處感到很舒服、很放鬆，完全沒有隔膜。

比起以往避談緋聞的作風，何廣沛早前在專訪中冧爆講女友Sarah。（梁碧玲攝）

能夠成為何廣沛入行後唯一承認的女友，相信Sarah絕對有其魅力，亦是個好女仔，有讀者就向《香港01》報料指，早前在一間Cafe見到Sarah做跟得攝影師，全程幫何廣沛揸相機影打卡相，即使男方奄尖不滿效果，女友仍盡力完成其要求，甚至投入到跪晒地影相。

報料人指，何廣沛坐在座位上，而Sarah則走來走去幫手影打卡相，為了追求更佳的攝影角度，更一度懶理身穿短裙而跪地揸機。不過，當拍攝效果未如理想，Sarah也頭耷耷。（讀者提供）

「跟得女友」Sarah早前罕有放閃，看得出她十分支持何廣沛！（IG圖片）

報料人指，大約兩星期前去大尾篤一間新開的打卡Cafe食下午茶，其間見到何廣沛和女友Sarah拍拖，男方坐在室外座位，女友則揸住相機不停幫他影相，但何廣沛似乎覺得攝影效果麻麻地，「嘴藐藐」面露不滿神情，叫Sarah再影，其間女方更不顧自己身穿短裙，跪地幫男友影靚相，影足幾個字後男方終於收貨！問到何廣沛有冇反過來幫女方影返幾張靚相，報料人就表示冇，因此覺得男方都幾自戀。

幾日後，何廣沛將當日的照片放上社交平台，很多網民都讚他靚仔，看來Sarah攝影技術其實比想像中好，何廣沛可以笑返啦！