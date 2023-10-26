周子瑜失手遇時裝車禍「著長靴露出腳趾」網民狠批仲衰過著人字拖

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜，外型亮麗，網紅蔡阿嘎曾調查過「台灣女生最想擁有的臉蛋排行榜」子瑜脫穎而出，拿下冠軍，網友更大讚她是「世界第一美」，子瑜不僅發展唱跳演藝，同時也是時尚圈寵兒，不過最近就有一張穿搭照，讓網友不解：「這是什麼？」



周子瑜最近才剛被南韓媒體捕捉到現身仁川機場，揹著最近火紅的「雲朵包」趕流行，不過她最近和南韓時裝品牌合作，卻因一款穿搭，讓網友滿頭問號「無法理解」，只見照片中的子瑜，穿著灰色的長版外套和短裙，乍看之下頗符合潮流，不過往下一看，一雙黑色的長靴，卻有「人字拖」的設計，露出腳趾頭。

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照片曝光後，網友紛紛留言「露趾鞋已經退流行了吧？」、「這是從哪裡穿越過來的鞋子？」、「非粉說一句，這鞋子的季節到底是在哪？？？感覺夾腳拖都比這個好看」、「無法理解」、「喔不……」、「這是什麼？」、「不是已經不流行了嗎？」，不過也有人喜歡「這鞋子漂亮」、「漂亮的腿和腳」。

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