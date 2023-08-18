莊錠欣刪光IG周子瑜合照傳不和 遭網民鬧爆為錢同閨密割席咁回應
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
TVB童星出身的韓國女團「CLC」前香港成員莊錠欣（Elkie），2020年向CUBE娛樂提出解約，並回到大陸發展，去年還被網民發現刪除好友周子瑜的相關照片及動態，傳出閨密情破裂。昨（17）日她在台舉辦新歌記者會，只見女團(G)I-DLE成員葉舒華替她拍攝祝賀片，談及和周子瑜的關係，她首度回應了。
莊錠欣表示，和周子瑜一直都有聯絡，私下仍是很好的朋友，且和葉舒華有群組，但因為雙方公司顧慮，才會刪除相關動態。問及上一次聯絡是何時？她笑答是記者會前：「我們真的差不多一、兩天就聯繫一次，平常都有保持發視頻，她從我開始籌備，會經常跟我說『不要害怕別人說什麼，好好打歌』、『這首歌特別好聽，一定要加油』。」
【圖輯】點圖放大看更多Elkie莊錠欣IG靚相👇👇👇
+36
對於網民砲轟她為了賺大陸錢而切割閨密，莊錠欣坦言「說沒有難過肯定是騙人的」，且雙方都有看網民評論：「我們自己是覺得，這麼多年來，女孩子之間的友誼很美好，外界會有過多的關心，有些時候會讓我們不知道那些可不可以放（社群），就是公司也會比較困擾，那我們就藏心底，做好自己的生活。」
【圖輯】點圖放大看更多周子瑜IG靚相👇👇
+47
莊錠欣說，周子瑜甚至反過來安慰她：「不要看太多（網路言論），不要讓外界過多關心，反而會讓友情更健康。」不過她也笑說，新歌〈SPEED UP〉曝光後，周子瑜和葉舒華都說好難唱：「這個有點難為情，因為她們說不愧是妳，朋友們之間都有互相鼓勵。」
問及此次赴台預計待多久，莊錠欣笑答一個月太少，或許會待半年到一年，另外也將舉辦生日見面會，九月時抽出幸運粉絲，她也透露見面會福利非常多：「只要我能做都會願意做，很久沒有見面，真的很感謝粉絲等這麼久，希望他們也喜歡這個作品。」
【同場加映】10個殺入2022全球百大美女型男港台藝人 子瑜@TWICE連續6年上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
林子博女兒林詠渝重遇陳豪 盤點童星近況冼迪琦莊錠欣出寫真TVB童星暴風成長變大美人 17歲曾殺入韓國做女偶像 預告出寫真Elkie莊錠欣退出韓團CLC後出中文歌 著性感賽車服曬小蠻腰拍MV童星對決｜唔止日系冼迪琦 韓風莊錠欣都出寫真仲返香港街頭取景薛家燕先係女團教母 旗下門生全部絕色美女可組最強女團Yumi/Elkie家燕兵團IG點閱｜人氣力挑COLLAR、連登指定她性感擔當
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】