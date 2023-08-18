莊錠欣刪光IG周子瑜合照傳不和　遭網民鬧爆為錢同閨密割席咁回應

TVB童星出身的韓國女團「CLC」前香港成員莊錠欣（Elkie），2020年向CUBE娛樂提出解約，並回到大陸發展，去年還被網民發現刪除好友周子瑜的相關照片及動態，傳出閨密情破裂。昨（17）日她在台舉辦新歌記者會，只見女團(G)I-DLE成員葉舒華替她拍攝祝賀片，談及和周子瑜的關係，她首度回應了。



莊錠欣表示，和周子瑜一直都有聯絡，私下仍是很好的朋友，且和葉舒華有群組，但因為雙方公司顧慮，才會刪除相關動態。問及上一次聯絡是何時？她笑答是記者會前：「我們真的差不多一、兩天就聯繫一次，平常都有保持發視頻，她從我開始籌備，會經常跟我說『不要害怕別人說什麼，好好打歌』、『這首歌特別好聽，一定要加油』。」

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對於網民砲轟她為了賺大陸錢而切割閨密，莊錠欣坦言「說沒有難過肯定是騙人的」，且雙方都有看網民評論：「我們自己是覺得，這麼多年來，女孩子之間的友誼很美好，外界會有過多的關心，有些時候會讓我們不知道那些可不可以放（社群），就是公司也會比較困擾，那我們就藏心底，做好自己的生活。」

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莊錠欣說，周子瑜甚至反過來安慰她：「不要看太多（網路言論），不要讓外界過多關心，反而會讓友情更健康。」不過她也笑說，新歌〈SPEED UP〉曝光後，周子瑜和葉舒華都說好難唱：「這個有點難為情，因為她們說不愧是妳，朋友們之間都有互相鼓勵。」

問及此次赴台預計待多久，莊錠欣笑答一個月太少，或許會待半年到一年，另外也將舉辦生日見面會，九月時抽出幸運粉絲，她也透露見面會福利非常多：「只要我能做都會願意做，很久沒有見面，真的很感謝粉絲等這麼久，希望他們也喜歡這個作品。」

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