台灣一美女IG粉絲數升至823萬「人氣直逼周杰倫」網民：流量怪物

李毓芬為台灣知名女歌手，並身兼模特與演員的身分，在2010年時以女團「Dream Girls」的成員進軍歌壇，而去年李毓芬也發表單曲〈再見公主〉，其MV在Youtube上獲得上億的流量，引起網路論壇的討論。沒想到日前有網友觀察到，李毓芬的Instagram追蹤人數已突破820萬，快要超越周杰倫的追蹤人數，讓網友相當震驚。



近期有網友在PTT發文，表示他無聊時逛李毓芬Instagram，結果發現其追蹤人數來到了823.4萬，而他也列出台灣藝人IG之追蹤數的前三名，第一名為在韓國發展的周子瑜，有1232萬的追蹤人數；第二名周杰倫，有845.4萬的粉絲；第三名則是李毓芬，有823.4萬追蹤人數。原PO認為，李毓芬的粉絲人數可能過沒多久就會超過周杰倫，準備問鼎台灣第一人周子瑜，讓他好奇詢問大家：「李毓芬怎麼追蹤人數這麼多，有沒有八卦？ 」

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文章曝光後引來網友紛紛留言，部分人表示驚訝，並指出也許是李毓芬在國外發展後，吸引許多外國粉絲，「流量怪物，厲害了」、「流量之鬼，鬼一般的支持量」、「那個數字詭異到不可思議」、「她該不會在國外真的很紅？？」、「再見公主主要是紅在背後的意義吧，國外比較重視，聽眾都外國人」。

不過也有人對此情況感到質疑，「她流量跟人氣不對等，真的很謎…」、「噱頭做過頭」、「她有這麼紅，怎麼完全沒感覺」、「某方面來說也很厲害」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣1女歌手IG粉絲飆至823萬，快超越周杰倫！網驚喊：根本流量怪物】