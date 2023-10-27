王祖賢被野生捕獲現身台中　56歲真面目驚艷網民：還是好漂亮！

56歲女星王祖賢憑藉電影《倩女幽魂》聶小倩一角紅遍兩岸三地，在2004年拍完《美麗上海》後宣布息影，讓粉絲相當不捨。定居加拿大的她，偶爾會被網友捕捉身影，沒想到近日被網友發現她現身台灣台中，引粉絲暴動。



相當親民的王祖賢，回歸平凡生活後，被粉絲巧遇都大方合影。而近日王祖賢被爆料，現身台中，只見小紅書曝光的照片中，頂著招牌黑色長髮，身穿白色連身長裙，外搭白色外套，並搭配上黑色Gucci包包，享用咖啡且和一名男性合影。戴著深灰色口罩的她，雖然看不見完整面貌，但仍氣質非凡。

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貼文曝光後，網友紛紛驚呼，「還是好漂亮」、「氣質真好」、「全世界都能偶遇她，就不能多我一個嗎」。事實上，誠心修佛的王祖賢，本月中旬才被拍到現身南京牛首山，當地的「佛頂宮」有佛教藝術殿堂稱號。只見畫面中，她長髮飄逸，即使戴著粉紅口罩，仍有大明星光環。

針對網友提問，王祖賢頻頻奔走中國大陸，是否要移居當地？對此，資深鐵粉幫忙澄清，王祖賢沒有要定居中國大陸，上次去中國是為了靈岩山寺擴建選購材料，因為海運費用很划算，並預告她下週將回溫哥華。

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