台網紅小哥哥艾理邀染毒女與路人拍性愛片　馮語婷痛批：低劣缺德

台灣YouTuber「小哥哥艾理」日前邀請染毒女性上自身頻道，為了賺取流量不擇手段請她和路人「真槍實彈」拍性愛片，對此，網紅馮語婷怒嗆他是網路的亂源：「非常低劣缺德。」



馮語婷27號於臉書發文，這幾天網路流傳的影片，一位染毒的女生因為行為脫序爆紅，被小哥哥艾理邀請上頻道真槍實彈配對：「我對這位腥羶色網紅的行為非常不齒。」

馮語婷表示，她染毒的脫序行為自然有司法審判，但不代表小哥哥艾理可以利用她脫序的行為，去滿足商業行為及流量：「對我來說，小哥哥艾里就是網路的亂源，拍攝各種腥羶色的影片毒害社會。」

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她痛批，小哥哥艾理明知道她已經因為染毒精神異常，卻為了販售自己產品不顧倫理，邀她上頻道跟路人進行性行為，這種行為真的非常低劣缺德。

最後，馮語婷說，真正心疼的是那位女生的小孩，不知道她往後的日子怎麼過。她呼籲，請大家不要再刺激那位網紅：「因為我們不知道她到底生了什麼病，也請大家不要關注小哥哥艾里，將心比心想會想讓小孩看到影片嗎？ 」

貼文曝光後，引發網友關注，「很悲哀！這種東西能紅，社會病了」、「他可是89瞎妹的男神」、「就是一個很低俗的人在做低俗的事，真的喜歡不起來欸」、「噁到反胃的那種」、「這種影片到底要怎麼教育下一代？」、「整個節目都在約…膩」。

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