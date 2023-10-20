台灣七寶媽網紅「黑料連環爆」 餵食生內臟 為業配揹1歲女滑雪
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
高雄網紅7寶媽「林叨囝仔」剛因讓小孩參加狩獵活動生吃山羌被社會局認定違反《兒少法》後，又遭網友踢爆她「沒證照」違法導購醫療器材。
現在高雄市衛生局認定7寶媽違反醫療器材管理法第13條第1、2項規定，最高恐處100萬元（台幣，下同）罰鍰。
另有關醫療器材廣告部分，經查證屬實，可依同法處最高500萬元罰鍰。
挺8個月孕肚爬山 被爆曾令山友受傷 點圖放大瀏覽「林叨囝仔」Facebook專頁分享的照片：
+14
挖呀挖呀挖美女老師變這樣？肥5公斤素顏曝光 反擊：我是普通人「真人版晴子」清純籃球網紅小野驚變AV女主角 急提告維權美女網紅疑遭閨蜜賣去菲律賓！失蹤3個月生死未卜 家屬已付贖金中國第一網紅馮提莫患末期甲狀腺癌 醫生揭徵兆：除沙啞還有這些
回顧7寶媽Sydney育兒爭議，今年4月她Po出自己挺著8個月大孕肚爬山，被山友控訴懷前一胎時去爬山連累山友受傷。
沒多久又有網友爆料，她為了業配挺著孕肚揹1歲女兒滑雪、讓孩子獨自搭Uber等，重創形象。由於當時七寶媽準備生產，老公林時民擔憂影響心情，決定關閉「林叨囝仔 」粉專留言功能。
生產後復出沒多久的七寶媽又被爆出餵食孩子吃山羌的生內臟一事，現在高雄市社會局認定讓孩子參與狩獵活動，處於易發生危險或傷害的環境，依《兒少法》裁罰4小時至50小時親職教育輔導課程，若拒不接受的話，將處3000元以上、3萬元以下罰金。
【延伸閱讀】抖音百萬網紅蘇晴晴柔弱病夫「忽生神力」砸毀全家 網民疑造假（點擊放大瀏覽）：
+31
未料事情尚未平息，七寶媽又被指控未持有醫材許可證違法導購醫材，對此，衛生局19日立即啟動調查，七寶媽也被認定違反醫療器材管理法第13條第1、2項規定，將裁處3萬元以上100萬元以下罰鍰。
另有關醫療器材廣告乙節，如確有違反醫療器材管理法第40條、第41條規定，經查證屬實將依同法第65條第2項規定處新臺幣20萬元以上500萬元以下罰鍰。
網紅「狗頭蘿莉」輕生獲救揚言不再賣身材 轉行賣煎餅穿這樣惹議知名美少女網紅落九川動漫展被偷拍裙底1年後才知 靠紀錄片擒狼激似！內地網紅靠化妝變翻版《黑暗榮耀》朴涎鎮 途人反應超爆笑美女網紅「撞臉胡慧中」爆紅 被揭曾參加《非誠勿擾》長相不一樣內地網紅巴黎遭破窗搶劫 歹徒肉身撞車攔截 警方拒受理：無人傷大陸網紅獲素未謀面台灣網友捐鉅款救血癌母：感動得睡不着
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】