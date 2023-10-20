台灣七寶媽網紅「黑料連環爆」　餵食生內臟　為業配揹1歲女滑雪

撰文：TVBS新聞網
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高雄網紅7寶媽「林叨囝仔」剛因讓小孩參加狩獵活動生吃山羌被社會局認定違反《兒少法》後，又遭網友踢爆她「沒證照」違法導購醫療器材。

現在高雄市衛生局認定7寶媽違反醫療器材管理法第13條第1、2項規定，最高恐處100萬元（台幣，下同）罰鍰。

另有關醫療器材廣告部分，經查證屬實，可依同法處最高500萬元罰鍰。

挺8個月孕肚爬山　被爆曾令山友受傷　點圖放大瀏覽「林叨囝仔」Facebook專頁分享的照片：

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回顧7寶媽Sydney育兒爭議，今年4月她Po出自己挺著8個月大孕肚爬山，被山友控訴懷前一胎時去爬山連累山友受傷。

沒多久又有網友爆料，她為了業配挺著孕肚揹1歲女兒滑雪、讓孩子獨自搭Uber等，重創形象。由於當時七寶媽準備生產，老公林時民擔憂影響心情，決定關閉「林叨囝仔 」粉專留言功能。

生產後復出沒多久的七寶媽又被爆出餵食孩子吃山羌的生內臟一事，現在高雄市社會局認定讓孩子參與狩獵活動，處於易發生危險或傷害的環境，依《兒少法》裁罰4小時至50小時親職教育輔導課程，若拒不接受的話，將處3000元以上、3萬元以下罰金。

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未料事情尚未平息，七寶媽又被指控未持有醫材許可證違法導購醫材，對此，衛生局19日立即啟動調查，七寶媽也被認定違反醫療器材管理法第13條第1、2項規定，將裁處3萬元以上100萬元以下罰鍰。

另有關醫療器材廣告乙節，如確有違反醫療器材管理法第40條、第41條規定，經查證屬實將依同法第65條第2項規定處新臺幣20萬元以上500萬元以下罰鍰。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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