小哥哥艾理「配對」染毒女與陌生男拍性愛片 道歉卻強調會繼續拍
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣網紅「小哥哥艾理」日前找來染毒女子和路人「親密配對」，引發各界撻伐，甚至一度傳出臉書已被檢舉下架。對此，晚間真相曝光，「小哥哥艾理」發影片澄清了。
網紅「小哥哥艾理」找來路人「真實配對」，影片中一名染毒女子因行為脫序爆紅，被他邀請上頻道配對。對此，女戰神馮語婷痛批行為非常低劣缺德，狠嗆：「對我來說，小哥哥艾理就是網路的亂源，拍攝各種腥羶色的影片毒害社會。」後來，馮語婷透露對方粉專已被下架，希望檢調能介入調查。
【相關圖輯】台網紅小哥哥艾理邀染毒女與路人拍性愛片 馮語婷痛批：低劣缺德（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
不過，「小哥哥艾理」晚間發布影片澄清，因為近期團隊有新的規劃，所以完才會將原本115萬粉絲的臉書粉絲團暫時關閉，並非外傳的被檢舉下架，甚至將關閉流程放上網路，戲謔的態度向大眾「下跪道歉」，強調他還是會繼續拍相關的影片。
【圖輯】點圖放大看「小哥哥艾理」下跪道歉的畫面👇👇👇
+7
旺角圖書館自修室活春宮？學生情侶疑口交影片瘋傳 康文署咁回應大學飯堂活春宮？學生情侶跨坐不雅影片瘋傳 換姿勢親熱網民震驚性感女護士色誘已婚男病人 「病房內激戰」全拍下 後續超狂展開尷尬！女友愛愛中途突叫停 興奮男為添情趣咁做 胯下濕暖秒崩潰撿屍活春宮瘋傳！醉女遭當街壓地性交 男後續超衰 路人冷漠惹議性病｜泌尿科醫生揭3類人最易感染梅毒 輸血都係傳染途徑之一
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】