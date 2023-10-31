小哥哥艾理「配對」染毒女與陌生男拍性愛片　道歉卻強調會繼續拍

台灣網紅「小哥哥艾理」日前找來染毒女子和路人「親密配對」，引發各界撻伐，甚至一度傳出臉書已被檢舉下架。對此，晚間真相曝光，「小哥哥艾理」發影片澄清了。



網紅「小哥哥艾理」找來路人「真實配對」，影片中一名染毒女子因行為脫序爆紅，被他邀請上頻道配對。對此，女戰神馮語婷痛批行為非常低劣缺德，狠嗆：「對我來說，小哥哥艾理就是網路的亂源，拍攝各種腥羶色的影片毒害社會。」後來，馮語婷透露對方粉專已被下架，希望檢調能介入調查。

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不過，「小哥哥艾理」晚間發布影片澄清，因為近期團隊有新的規劃，所以完才會將原本115萬粉絲的臉書粉絲團暫時關閉，並非外傳的被檢舉下架，甚至將關閉流程放上網路，戲謔的態度向大眾「下跪道歉」，強調他還是會繼續拍相關的影片。

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